PRÁVE TERAZ Veľká policajná akcia ÚBOK s krycím názvom JUSTÍN! Zásah v Bratislavskom kraji kvôli korupcii

BRATISLAVA - Protikorupčná jednotka ÚBOK dnes od skorých ranných hodín vykonáva na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom JUSTÍN. Akcia je zameraná na odhaľovanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly a prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR.
"Dnes od skorých ranných hodín vykonáva protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru na území Bratislavského kraja policajnú akciu s krycím názvom 'JUSTÍN', zameranú na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. Akcia prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR," informovala policajná hovorkyňa Lea Vilhanová s tým, že viac informácií poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
