Slováci, pripravte sa: Ceny palív pôjdu rapídne hore! Je v hre šetrenie pohonných hmôt? Analytik má jasné odpovede

BRATISLAVA - Vývoj s cenami palív vôbec nevyzerá ružovo, ba naopak, čaká nás ďalšie zdražovanie. Počas uplynulého týždňa dramaticky stúpla cena ropy, čo sa začalo odvíjať aj na cenách palív na čerpacích staniciach. Mnohí preto zobrali čerpacie stanice útokom a začali sa predzásobiť. Je však čas na paniku a čo nás čaká? Komoditný analytik Boris Tomčiak má jasné odpovede.
Situácia s palivami je nateraz neistá, dôležitý prepravný uzol Hormuzský preliv je naďalej uzavretý a zablokovaný a na Slovensko neprúdi ropa ani cez ropovod Družba, ktorý je podľa Ukrajiny poškodený a oprava bude trvať týždne. Slovnaft si musel koncom februára požičať od vlády ropu zo štátnych rezerv. Kvôli vojne na Blízkom východe a problematickej situácii na východe zareagovali aj rafinérie a čerpacie stanice začali s rastom cien palív. Týždne sa na Slovensku sa ceny benzínu držali na úrovni 1,489 eura za liter a nafta 1,484 eura za liter. V polovici uplynulého týždňa ale ceny vzrástli o 2 centy na litri, na 1,509 eura za liter benzínu a 1,504 eura za liter nafty (údaje k sobote 7. marca - pozn. redakcie).
Štatistický úrad: Ceny na prelome mesiacov zostali stabilné
Ceny základných aj prémiových pohonných látok sa podľa Štatistického úradu na konci februára takmer nezmenili, cenové výkyvy boli iba na úrovni desatiny centu za liter paliva. Benzíny aj motorová nafta sa naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, v priemere o 6 %.
"Pohonné látky počas 9. týždňa zaznamenali iba kozmetické úpravy cien na úrovni desatiny centu za liter, alebo sa vôbec nezmenili. Základná motorová nafta a prémiové benzíny sa predávali za najnižšie ceny za posledný mesiac. Cena klasického benzínu 95 sa nehýbala už štvrtý týždeň za sebou a ostala na najvyššej hodnote od úvodu decembra 2025. Spotrebitelia platili za liter obyčajného benzínu 95 v priemere 1,474 eura (± 0,0 centa), za prémiové benzíny 1,669 eura za liter (-0,1 centa). Obyčajná nafta sa predávala za 1,466 eura (- 0,1 centa), prémiová nafta za 1,655 eura za liter (+0,1 centa)," uviedli odborníci.
Ako dodali, aktuálne ceny palív ostali pod úrovňou z vlaňajška, benzín 95 o 6,3 %, prémiové benzíny o 6,1 %, nafta o 5,5 % a prémiová nafta o 5,8 %. Ceny plynov v závere februára 2026 zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najvýraznejšie zdražel o 1,8 centa za kilogram LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za 1,558 eura. CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,750 eura, jeho cena sa zvýšila o 0,2 centa za kilogram. "Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola na úrovni 0,675 eura, medzitýždňovo zlacnel o 0,2 centa za liter. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 5,3 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 12,9 %, LNG o 11 % a nefosílny plyn bioLNG o 20,5 %," uzavreli.
Analytik: Čaká nás ďalšie zdražovanie
Analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak upozornil na to, že od konca februára sa cena ropy Brent zvýšila zo 72 na 85 USD za barel a ďalšie zvýšenie cien je pravdepodobné. "Hormuzský prieliv je i dnes efektívne zablokovaný, čo znamená, že ponuka na globálnom trhu je o 20 % nižšia oproti normálnej úrovni. Zásobníky producentov v Perzskom zálivu už sú plné, takže v najbližších dňoch začnú zatvárať vrty. Otváranie vrtov po zlepšení situácie potom potrvá niekoľko týždňov, takže nábeh dodávok ropy bude pomalší," vysvetlil aktuálnu situáciu na Blízkom východe. Ako dodal, zatiaľ nie je jasné, kedy bude plavba cez prieliv opäť bezpečná. Neistota môže trvať dni, ale aj niekoľko týždňov.
"Ceny palív sa budú naďalej zvyšovať. Nafta by oproti koncu februára mala v prvej polovici marca zdražiť o 15 centov za liter. U benzínu by rast ceny mal byť miernejší na úrovni 10 centov na liter," upozornil Tomčiak.
Mnohí Slováci však po poslednom vývoji zobrali čerpacie stanice útokom a okrem áut si chystali zásoby aj do kanistrov. Na to, či sa máme obávať nedostatku paliva, má Tomčiak jasnú odpoveď. "Zatiaľ sa nemusíme báť nedostatku. Štát môže uvoľniť strategické rezervy ropy a palív. Zároveň platí, že vyššia cena vyvolá zníženie spotreby nielen u nás, ale všade vo svete. A iní producenti už uviedli, že sa budú snažiť navýšiť produkciu, aj keď celý výpadok exportu z Perzského zálivu nepokryjú. Na to nie je k dispozícii okamžite dostupná kapacita," uviedol odborník.
Na záver, dodal, že ak by bol prieliv efektívne zablokovaný i na konci marca, tak už by bolo nutné zníženie spotreby palív v ekonomike, napríklad obmedzením MHD spojov, aby sa ušetrila nafta.