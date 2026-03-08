Lavínová hrozba v Tatrách: Pozor na mokrý sneh v polohách do 2000 metrov! Platí druhý stupeň výstrahy

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - V slovenských pohoriach prevláda typická jarná situácia a hlavným lavínovým problémom je mokrý sneh v polohách do 2000 metrov nad morom. Vo Vysokých a v Západných Tatrách a západnej časti Nízkych Tatier platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. „Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmých miest. Pozor treba dávať na väčšiu vrstvu natopeného snehu a vyhýbať sa aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch,“ upozornilo SLP.
Doplnilo, že počas víkendu trvá veľmi teplé a slnečné počasie. „Sneh v noci stuhne a následne cez deň opäť mäkne. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 metrov nad morom,“ uviedlo stredisko.
Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa malé lavínové nebezpečenstvo. „Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách. Teplé počasie popoludní spôsobuje zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev,“ dodalo SLP.