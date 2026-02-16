Smutné zákulisie posledných dní Jany Brejchovej (†86): Prístup mali najbližší iba na HESLO!

PRAHA - Odchod hereckej legendy Jany Brejchovej sprevádzalo prísne tajomstvo. Iba najbližší okruh ľudí mohol byť s ňou v kontakte. A používali na to tajné heslo!
Herecká legenda Jana Brejchová prežila záver života mimo očí verejnosti. Posledné obdobie strávila v liečebni dlhodobo chorých v pražskom Motole, kde sa jej zdravotný stav postupne zhoršoval. O herečke sa v posledných rokoch objavovalo len minimum správ, čo vyvolávalo rôzne dohady. Podľa jej dcéry Terezy Brodskej nechcela prijímať návštevy.
Zdroj z prostredia liečebne pre denník Aha! opísal jej zdravotný stav slovami: „Nebola ani v kóme, ani na prístrojoch. Jej organizmus odchádzal s vekom, postupne zlyhával, až napokon úplne vypol." Herečka trpela Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurologickými problémami, ktoré viedli k postupnému úbytku mozgovej hmoty. Zaujímavosťou je, že kontakt s ňou bol prísne kontrolovaný. Informácie o jej stave či telefonáty mali podliehať špeciálnemu heslu, ktoré poznal len úzky okruh blízkych.
„Kým to šlo, telefonovala s tými úplne najbližšími. Keď jej niekto volal alebo o nej zháňal informácie, chránilo ju tajné heslo, ktoré poznali len zasvätení,“ uviedol zdroj. V posledných mesiacoch však už komunikácia nebola možná. „V posledných mesiacoch už však bola dezorientovaná a na rozprávanie to nebolo,“ dodal. Podľa informácií webu si Brejchová želala, aby si ju verejnosť pamätala takú, aká bola počas najväčšej slávy. Aj preto sa rozhodla pre ústranie a obmedzený kontakt s okolím. Rodina aktuálne pripravuje poslednú rozlúčku, ktorá sa bude konať už zajtra. Viac si o nej môžete prečítať TU.