Valia sa na nás vlny SNEŽENIA! VIDEO Bratislavu už zasypal sneh, TÚTO časť Slovenska má zasiahnuť najviac

BRATISLAVA - Mnohí si už mysleli, že zima je preč, ale opak je pravdou. Na Slovensko sa vráti v plnej sile. Územie zasiahne niekoľko vĺn sneženia, pričom najviac snehu napadne na západe. Už teraz je Bratislava zasnežená.
Aktualizované 14:05 Pohľad na zasnežené Námestie slobody v bratislavskom Starom Meste.
Aktualizované 13:50 Vodiči hlásia z Bratislavy neupravené cesty.
Kým pred pár dňami sme tu mali jarné počasie, kedy sa teploty šplhali k 14°C, teraz je opak pravdou. Zimné počasie sa po krátkej prestávke naplno vrátilo nielen na Slovensko, ale do celej strednej Európy. Od severu k nám prenikol veľmi chladný vzduch, ktorý ukončil jarný ráz počasia a priniesol späť mrazivé rána aj sneženie. Dnešné ranné teploty klesali v dolinách až k –15 °C, čo sú hodnoty, aké sme už dlhší čas nezažili, píše portál o počasí iMeteo.sk. Mrazivé počasie bude pokračovať aj počas dňa, pričom maximá sa len na krajnom juhozápade dostanú slabo nad nulu. V nasledujúcich dňoch síce denné teploty vystúpia mierne nad bod mrazu, no zrážková situácia bude omnoho zaujímavejšia, keďže viaceré oblasti čaká opakované sneženie.
Nad Európou sa vytvorilo silné severozápadné prúdenie, ktoré do regiónu prináša studený a vlhký vzduch od Severného mora. Výsledkom budú vlny sneženia, ktoré budú od dnešného dňa až do stredy postupovať cez naše územie najmä v ranných hodinách. Najčastejšie zasiahnu západné regióny Slovenska – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj. Predpokladá sa však, že sneh bude mať len krátkodobý charakter.
Prvá vlna už dorazila a sneh hlásia z Bratislavy a západného Slovenska.
Aktuálna situácia na slovenských cestách
Slovenská správa ciest informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú aktuálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, no v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska, ako aj lokálne na západe, sa na vozovkách nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený či miestami aj zľadovatený sneh s hrúbkou jedného až troch centimetrov. V okrese Liptovský Mikuláš sa vodiči stretávajú s poľadovicou.
V Bratislave hlásia nehodu na ceste v smere na most Apollo z Einsteinovej ulici. Zrazili sa dve osobné autá.
Zjazdné zostávajú aj všetky horské priechody, pričom povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na priechodoch Biela Hora, Huty, Oravská Lesná, Havran, Fačkov, Dobšiná a Podspády sa nachádza približne centimetrová vrstva čerstvého až utlačeného snehu. Na Zbojskej sa vyskytuje poľadovica, ktorá výrazne zvyšuje riziko šmyku.
Správa ciest zároveň upozorňuje na mrznúce mrholenie a zvýšené riziko tvorby poľadovice v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Poľadovica komplikuje dopravu aj v okrese Liptovský Mikuláš a na horskom priechode Zbojská. Priechod Príslop zostáva uzavretý pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na Donovaloch na ceste I/59 medzi 28. a 29. kilometrom a na Šturci medzi 6. a 13. kilometrom hrozí padanie skál, čo si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
Horský priechod Šútovce je počas zimnej sezóny uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov. Obmedzenie platí aj na ceste I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom, kde je doprava pre vozidlá nad 12 metrov taktiež zastavená. Úplne uzavreté pre všetku dopravu zostávajú cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom – Krásnohorské Podhradie – Úhorná a cesta III/3227 medzi Hrabušickou Pílou a križovatkou s cestou I/67, keďže sa v zimnom období neudržiavajú.
Výraznejšia situácia má byť u našich susedov a v Nemecku
Oveľa výraznejšia situácia sa očakáva západne od nášho územia. Strednú Európu zasiahne séria sneženia, ktorá sa najvýraznejšie prejaví v Alpách. Tam bude sneh pribúdať extrémnym tempom a do stredajšieho rána môže napadnúť až 100 cm nového snehu. Sneženie zasiahne aj veľkú časť Nemecka, Česka, Poľska a Rakúska. V nižších polohách sa očakáva 1 až 5 cm snehu, v horských oblastiach okolo 10 cm, no práve alpské regióny zažijú najvýraznejší prírastok, najmä v oblastiach Arlbergu a Innsbrucku.
Model ICON zároveň naznačuje, že vo štvrtok môže nastať ešte zaujímavejšia situácia. Do chladného vzduchu by sa mala presunúť tlaková níž, ktorá by mohla priniesť výdatné sneženie nad Balkán a Maďarsko. Podľa aktuálneho scenára by v Maďarsku mohlo spadnúť aj viac ako 50 cm snehu, čo by bolo najvýraznejšie sneženie tejto zimy v danej oblasti. Okraj tohto sneženia by mohol zasiahnuť aj Slovensko, najmä južné regióny, kde by mohlo pribudnúť 5 až 10 cm snehu. Najvyššia pravdepodobnosť sneženia je momentálne na juhozápade Slovenska, kde môže napadnúť až 15 cm.
Treba však zdôrazniť, že predpoveď na štvrtok je stále zaťažená veľkou neistotou. Situácia sa môže ešte výrazne zmeniť v závislosti od najbližších behov numerických modelov. Vývoj preto bude potrebné pozorne sledovať.