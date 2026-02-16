Rozhovory medzi Merzom a Macronom o jadrovom odstrašení sú iba v úvodnej fáze

BERLÍN - Rozhovory medzi nemeckým kancelárom Friedrichom a Merzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o nástrojoch spoločného európskeho jadrového odstrašenia sú iba začiatočnej fáze. Ich cieľom nie je oslabiť úlohu Spojených štátov, v pondelok to vyhlásil hovorca nemeckej vlády. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Cieľom rokovaní je preskúmať, ako by sa dala nadviazať užšia spolupráca v oblasti jadrového odstrašovania... Rokovania sú stále v počiatočnom štádiu,“ uviedol hovorca počas pravidelnej tlačovej konferencie. „Nejde o nahradenie ochranného štítu USA, ale skôr o jeho doplnenie a posilnenie... Spojené štáty zohrávajú ústrednú úlohu v jadrovom odstrašovaní NATO. Tak je to teraz a chceme, aby to tak zostalo aj v budúcnosti,“ vysvetlil.
Merz v piatok v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásil, že s Macronom viedol dôverné rokovania o európskej jadrovej odstrašujúcej sile. Šéf nemeckej vlády sa tak vyjadril v čase zvýšeného napätia medzi európskymi štátmi a USA pre postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k transatlantickému spojenectvu.