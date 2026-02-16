Šok na autobusovej stanici v Nitre: Pri stene budovy ležala igelitová taška s vojenskou muníciou!

Na autobusovej stanici v Nitre našli vojenskú muníciu. (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Nitra)
NITRA - Na autobusovej stanici na Staničnej ulici v Nitre našli vojenskú muníciu. Pohodená bola v igelitovej taške pri stene budovy. Informovala o tom v pondelok Mestská polícia (MsP) Nitra.
Na autobusovej stanici v Nitre ležala igelitová taška s vojenskou muníciou. (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Nitra)
Nález igelitovej tašky s muníciou oznámil občan. Podľa jeho slov nájdený podozrivý predmet svojím tvarom pripomínal bombu alebo materiál na jej výrobu. Hliadka MsP pri preverovaní nálezu zo vzdialenosti nazrela do igelitovej tašky, nález pripomínal vojenskú muníciu. Spoločne s privolanou hliadkou Policajného zboru zabezpečovali okolie do príchodu pyrotechnika. Pyrotechnik potvrdil, že v taške sa nachádzajú dve cvičné strely, určené pre ručný protitankový granátomet. Zatiaľ nie je známe, ako sa igelitová taška ocitla na autobusovej stanici.