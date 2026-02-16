Zonácia Tatranský národný park v skrátenom režime: Štátu hrozia škody z omeškania

BRATISLAVA/VYSOKÉ TATRY - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novú zonáciu Tatranského národného parku (TANAP). Dôvodom je, že predkladaný materiál je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Termín plnenia je v prvom štvrťroku 2026 a v prípade nesplnenia lehoty hrozia štátu značné hospodárske škody, ozrejmil rezort.
Celková výmera národného parku by mala byť takmer 74.400 hektárov. V najprísnejšie chránenej zóne A by podľa materiálu bola po schválení novej zonácie viac ako polovica územia, teda takmer 38.000 hektárov. Oproti súčasnému stavu by sa bezzásahová zóna zväčšila o viac ako 4000 hektárov, respektíve o približne 5,5 percenta. Do zóny B so štvrtým stupňom ochrany ministerstvo navrhuje zaradiť 9100 hektárov národného parku. Zóna C s tretím stupňom ochrany by tvorila takmer 36 percent a zóna D s druhým stupňom ochrany len niečo viac ako jedno percento územia TANAP-u, priblížilo ministerstvo.
archívne video
„Pri vymedzovaní zón sa zohľadňovala prítomnosť biotopov, ich zachovalosť a vzácnosť, intenzita lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania, rekreačno-športové a iné využívanie územia, výskyt zastavaných plôch, infraštruktúry, verejných zariadení a priestorov s iným funkčným zameraním,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
Vyhlásenie zonácie TANAP-u prispeje podľa envirorezortu k odstráneniu nedostatkov uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z júna 2022. TANAP je totiž súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku. Výmera potencionálnych biotopov tohto vzácneho druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila takmer o tretinu, zo súčasných zhruba 10.000 hektárov na viac ako 14.000 hektárov. Dôvodom predloženej zonácie je tiež konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. TANAP a jeho ochranné pásmo sa po zonácii bude prekrývať so 14 územiami európskeho významu.
Cieľom zonácie je tiež podľa MŽP zabezpečenie priaznivého stavu 42 biotopov európskeho významu a ôsmich biotopov národného významu, 74 druhov rastlín európskeho a národného významu, 56 druhov živočíchov európskeho a národného významu či 28 druhov vtákov. Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 23. februára.