Verešovej syn (16) rastie ako z vody: Fíha, to bude lámač ženských sŕdc!

PRAHA - Syn Andrey Verešovej rastie ako z vody. Len šestnásťročný Daniel Tobiáš sa po dlhšom čase ukázal v spoločnosti po boku svojej známej mamy. Mnohí sa zhodli, že z neho vyrastá mladík, ktorý bude raz lámať ženské srdcia.
Andrea Verešová má rodinu ako z katalógu. Vyzerajú šťastne a je zrejmé, že sa majú veľmi radi a nič im nechýba. Rodinné šťastie a puto je to najvzácnejšie, čo môže človek mať. Modelka to potvrdila najnovším príspevkom, kde vyznala lásku synovi Danielovi Tobiášovi. „Láska má mnoho podôb. Nie je to len vášeň, ktorá horí rýchlo a jasne. Je to aj tichá prítomnosť niekoho, kto kráča vedľa vás. Je to ruka položená na ramene, pohľad, ktorý hovorí 'som tu', aj keď netreba žiadne slová," začala v úvode.
„Ako rodičia si myslíme, že my učíme svoje deti o živote, milovaní… Pravda je však oveľa pokornejšia. Oni učia nás o čistej láske. O láske, ktorá nič nežiada, nič nepredstiera, lenexistuje. Každým dňom, každým malým gestom, každým spoločným krokom," pokračovala. S dcérou Vanessou sa objavuje na verejnosti často, no so synom ju vídať málo, je to skôr rarita. Teraz však urobila výnimku a s Danielom zavítala do spoločnosti. Sprevádzal ju na módnej prehliadke. A tiež sa ukázal aj na móle. Veruže gény nezaprie.
„Môj syn ma sprevádzal na módnej prehliadke. Už nie ako malé dieťa, ale ako mladý muž, gentleman, ktorý kráča vedľa mňa s pokojom a istotou. A ja som si uvedomila, ako ten čas letí," opísala. Z Daniela vyrástol poriadny fešák, na čom sa zhodli aj mnohí komentujúci pod ich spoločnou fotografiou. „Krásny syn,“ uviedla žena v komentároch. „Teda Andrejka, ten je už taký veľký. Pyšná si, však?“ napísala jedna zo sledovateliek. „Wau, neskutočne krásne črty po rodičoch,“ napísala ďalšia komentujúca. „Ten bude v dospelosti lámač ženských sŕdc," okomentovala iná žena.