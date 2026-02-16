MIMORIADNE Poplach v Bukóze: V areáli unikla nebezpečná látka, na mieste sú záchranné zložky

HENCOVCE – V areáli skrachovaného podniku Bukóza Holding na východe Slovenska došlo dnes pred obedom k úniku nebezpečnej chemickej látky. Má ísť o neznámu čiernu tekutinu. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči a záchranné zložky.
Incident, na ktorý upozornila televízia TA3, prichádza len pár dní po tom, čo starostovia okolitých obcí zúfalo varovali, že areál je nedostatočne strážený a kvôli masívnemu rozkrádaniu hrozí ekologická katastrofa. Hasiči potvrdili, že v objekte bývalej celulózky zasahujú. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove, ide pravdepodobne o únik čierneho luhu z príruby ventilu nefunkčného technologického zariadenia.
„Hasičská jednotka za použitia protichemických oblekov vykonala opatrenia na zriedenie kvapaliny, ktorá je aktuálne potrubím zachytávaná do zberných nádob, ktorých kapacita je postačujúca. Únik kvapaliny je minimalizovaný,“ doplnili. Zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Vranova nad Topľou s dvoma kusmi techniky.
Na mieste sa nachádzajú aj zamestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, ktorí vyhodnocujú situáciu. „Ubezpečujeme verejnosť, že nehrozí ohrozenie života ani zdravia obyvateľov, ani znečistenie životného prostredia. Závod má na podobné prípady vybudovanú špeciálnu infraštruktúru,“ uviedli z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Prípadné vyhlásenie mimoriadnej situácie bude závisieť od vyhodnotenia orgánov krízového riadenia.
Časovaná bomba
Len pred tromi dňami starostovia zo Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMOVR) zvolali tlačovú konferenciu, na ktorej upozorňovali na katastrofálny stav areálu. Ten je podľa nich terčom nájazdov zlodejov, ktorí pre pár kilogramov kovu riskujú životy svoje aj obyvateľov regiónu. „Dochádza tu k masívnemu rozkrádaniu, ktoré naberá na rozmeroch. Apelujeme na okamžité zabezpečenie celého areálu a jeho stráženie,“ zdôraznil predseda združenia Ján Fenčák.
V areáli už v poslednom období zasahovali záchranné zložky pri požiari aj pri úniku nebezpečných látok. „Migračná trasa ľudí, ktorí chodia vykrádať fabriku, vedie cez železnicu aj cez cestu prvej triedy. Hrozí tam riziko aj vykoľajenia vlaku, pretože za nimi ostáva rôzny materiál,“ uviedol starosta obce Nižný Hrabovec Alfonz Jonek.
Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností. Situáciou sa už vlani zaoberal aj krízový štáb na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou.