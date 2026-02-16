Opozičná vojna: Galko zrušil exposlanca za OĽaNO, rozvalenosť v kresle a zízanie asistentkám na stehná, príde ŽALOBA!

BRATISLAVA - Súčasné politické dianie prináša veľa stresu a nepredpokladaných noviniek. Ani medzi opozičnými stranami nie je práve ideálna atmosféra, pričom reč je aj o tých, ktorí už v parlamente nie sú. Najnovšie sa do seba pustili poslanec Ľubomír Galko a exposlanec za OĽaNO (dnes Hnutie Slovensko) Marek Šefčík. Dôvodom je zostrihané video, ktoré vzbudilo vášne. Galko tvrdo zareagoval, čo si Šefčík nenechal len tak a príde aj na žalobu!
archívne video
Začalo to tým, že exposlanec Šefčík z tábora Hnutia Slovensko na sociálnu sieť zavesil zostrih videí ich bývalého súputníka Ľubomíra Galka, Zuzany Šubovej (obaja sa teraz angažujú pri Demokratoch), kde bývalý minister obrany hovorí, že jediným protikorupčným bojovníkom je Hnutie Slovensko a Igor Matovič. Video pochádza pravdepodobne spred niekoľkých rokov, kedy sa Galko ešte angažoval v klube hnutia Slovensko v parlamente. Na ňom sedí na stoličke vedľa Petra Polláka staršieho
Jediná protikorupčná strana je Hnutie Slovensko, tvrdil Galko
Neskôr sa Galko pre názorové nezhody osamostatnil a začal pracovať v prospech mimoparlamentných Demokratov. Vo videu je však ešte s iným názorom. "Jediná, skutočná, reálna a zároveň protikorupčná opozičná strana alebo politický subjekt je Hnutie Slovensko. Takto to proste je. To je ako že ja sa volám ja," tvrdí Galko v archívnom videu.
Šefčík do videa nastrihol aj vyjadrenie Zuzany Šubovej zo slovenskej Pirátskej strany, kde hovorí, že "tu si musia jeho (Igora Matoviča, pozn. red.) voliči a národ uvedomiť, že to nie je protikorupčný bojovník, teraz sa nazýva, že strážny pes".
"Včera som však počul ako debatuje pani Šubová, ktorej pritakáva Jaro Naď, že je to zrazu inak. Mal by im to Ľubo Galko vysvetliť - ako on vraví, raz a navždy ako, že on sa volá on," napísal so značnou dávkou irónie exposlanec Šefčík. Ten doplnil, že predmetné video z Galkom pochádza z obdobia roku 2024, kedy prebiehali eurovoľby.
Šefčík ma chcel zhovadiť, ale buďte v kľude, hovorí Galko
Tento status a Šefčíkov status na Galkov názorový "obrat" sa dostal aj k samotnému exministrovi obrany. Ten podotkol, že Šefčík video tendenčne zostrihal, aby ho "zhovadil". Šefčík mal podľa neho jasné plány. "Jeho profil je Matovičov proxy komunikačný kanál a on robí na základe jeho pokynov špinavú robotu voči opozícii, hlavne voči PS a Demokratom, ktorú si on sám nedovolí spraviť. A intriguje," vysvetlil Galko a Šefčíka označil za lúzra.
Poslanec vraj pozeral asistentkám v minisukniach na stehná
Galko tvrdí, že toto Šefčíkovo konanie sa vraj prejavovalo už skôr, no neodpustil si aj údajnú zákulisnú a hlavne pikantnú záležitosť. "Robil to vždy, pokiaľ si zrovna nekrátil čas na klube leňošením a rozvalením v kresle a pozeraním mladým babám v minisukniach na ich stehná. A robí to pre hnutie za ťažké tisíce mesačne zo štátneho rozpočtu z toho obrovského množstva peňazí za voľby, čo som priniesol hnutiu, ktorému som pomohol svojou kandidatúrou, aj ja. Lebo inak by on a jeho rodina nemali z čoho žiť," udrel si Galko a k statusu pripojil pomerne priateľsky vyzerajúcu fotografiu guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra a vtedajšieho ministra financií a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča.
Galka budem žalovať, reaguje ostro exposlanec Šefčík
Šefčíka na Galkove tvrdenia zareagoval pomerne rázne a schyľuje sa k boju vo vnútri opozície. "Na opakované klamstvá a osobné útoky zo strany Ľubomíra Galka budem reagovať žalobou. Dlhodobo o mne šíri nepravdy a snaží sa ma dehonestovať, pričom ja som vždy pracoval výlučne s overiteľnými faktmi a jeho vlastnými verejnými vyjadreniami," vyhlásil Šefčík.
"Odmietam, aby si človek, ktorý sa prospechársky dostal do parlamentu na chrbte nášho hnutia, budoval politickú pozornosť na vymýšľaní a útokoch na moju osobu. Ak svoje tvrdenia nevie preukázať, bude ich musieť obhájiť pred orgánmi na to určenými," prízvukuje Šefčík.