Dcéra legendárnej Brejchovej (†86) prehovorila: Na povrch vyplávali otrasné rodinné tajomstvá!

PRAHA – Navonok obdivovaná legenda českého filmu, doma však úplne iný príbeh. Herečka Jana Brejchová (†86) bola pre divákov ikonou, no jej dcéra Tereza Brodská (57) dnes otvorene priznáva, že vyrastať po boku slávnej mamy vôbec nebolo jednoduché. Po rokoch mlčania vyšli na povrch šokujúce detaily z ich súkromia – od citového odlúčenia až po dusnú atmosféru, ktorá panovala v rodine.
Tragédie sprevádzali Janu Brejchovú počas celého života. V roku 1962, v siedmom mesiaci tehotenstva s hercom Ulrichom Theinom (†64), porodila mŕtve dieťa. Po tejto strate sa jej šance na potomka prudko znížili. No o päť rokov neskôr sa sta zázrak a ona priviedla na svet dcéru Terezu, ktorej otcom bol známy český herec Vlastimil Brodský (†81).
A hoci bola vytúženým dieťaťom, mama mala bližšie ku kariére než k materstvu. „Mamin postoj k tehotenstvu a materstvu asi nikdy nepochopím. Veľmi si želala dieťa, vedela, že o jedno už prišla, a napriek tomu išla v treťom mesiaci nakrúcať vojnovú drámu Maratón. Behala so mnou v bruchu po strechách, boli to vyslovene akčné scény,“ spomína Tereza.
Po narodení Terezy sa Brejchová zmenila na úzkostnú kontrolórku: „Keď som spala, štípala ma, či som v poriadku. Neustále ma chodila kontrolovať, až jej detská lekárka povedala: ,Tak toto nie! Pani Brejchová, vy ste pravdepodobne cvok. Vy sa zbláznite, ako chcete, ale to krásne dieťa by malo zostať normálne.“
A tak Terezu krátko po narodení poslala do starostlivosti k staršej sestre Blanke, kde zostala až do svojich siedmich rokov. Vzťah s mamou bol tak značne narušený a komplikovaný, ale neskôr sa upevnil, píše český denník Blesk. Brodská sa o svoju mamu starala celých 13 rokov, kedy bola v liečebni pre dlhodobo chorých, a dokonca o nej napísala životopisnú knihu Moja mama Jana Brejchová. Jej smrť je pre ňu bolestnou stratou, na ktorú teraz zostala úplne sama – manžel, fotograf Herbert Slavík (63), odišiel pracovne na olympijské hry do Talianska.
Akoby nestačilo, že mala komplikovaný vzťah s mamou. Keď mala dvanásť rokov, vstúpil jej do života herec Jaromír Hanzlík (77), do ktorého sa Jana bláznivo zamilovala počas nakrúcania filmu Noc na Karlštejne. Tereza však s ním nikdy nesadla: „Snažil sa ma za každú cenu prevychovať. Napríklad s nami niekoľko dní neprehovoril – a to niekedy ani s mamou. My sme nevedeli prečo. Až potom nám povedal, že to bolo kvôli nejakému prehrešku, zle uprataným veciam alebo niečomu podobnému. A ja som nechápala, prečo kvôli tomu muselo byť dusno tri dni,“ spomína Brodská. Dcéra legendy dnes otvorene priznáva, že byť dieťaťom hviezdy českého filmu nebolo jednoduché.
