Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!

PRAHA - Kontroverzná Češka Angie Mangombe na seba opäť púta pozornosť. V uplynulých dňoch nastúpila na MMA zápas českej organizácie Clash of the Stars. No ako sa neskôr ukázalo, v klietke bojovala tehotná. Okamžite sa preto na ňu zvalila vlna kritiky... Exotická kráska sa obhajuje - nie som monštrum!
Angie Mangombe je u našich západných susedov známa vďaka viacerým škandálom. No a zdá sa, že sa svoju povesť ani nesnaží nijak vylepšiť. Po MMA zápase českej organizácie Clash of the Stars, ktorý sa konal pred týždňom v sobotu, odhalila, že do klietky nastúpila tehotná. „Týždeň pred zápasom som si robila test a vyšiel pozitívny,“ odhalila na sociálnej sieti Instagram.
„Išla som ku gynekologičke a pani doktorka mi to potvrdila. Ani neviete, ako strašne som sa cítila,“ odhalila s tým, že jej hneď začalo dávať zmysel, prečo bola taká unavená a nemala silu na tréningy ako predtým. No napriek tomu do zápasu nastúpila. Dôvod? Dieťa si totiž neplánuje nechať. „Bábätko by som chcela, ale nie teraz. Verím, že nájdem chlapa, s ktorým by som ešte jedno chcela. Ale tento to nie je,“ uviedla Angie.
„Je toľko žien, čo by bábätko chceli, a mne je strašne ľúto, že ničím taký dar. Ale skrátka to nejde. Chvíľu mi to bude trvať, než to celé spracujem. Bolo toho na jednu ženu moc,“ dodala. No napriek tomu, že od verejnosti očakávala pochopenie, prišiel presný opak - zvalila sa na ňu obrovská vlna kritiky. A tak sa rozhodla brániť. „Než začnete moralizovať, skúste si predstaviť, čo sa deje v hlave ženy, ktorá sa takú informáciu dozvie. Nikto z vás tam nebol. Nikto z vás neprežíval ten šok, strach, tlak a samotu,“ bráni sa Angie.
„Interrupcia nie je ľahká téma. Nikdy nebola. Ale je to rozhodnutie ženy. A nikto nemá právo ju rozoberať z gauča s telefónom v ruke. Život nie je fér. Niekto sa narodí do lásky, niekto do chaosu. Niekto môže mať deti, niekto nie. Niekto bojuje o prežitie každý deň. A napriek tomu si nedovolí súdiť druhých. Takže nie - nebudem sa ospravedlňovať za to, že žijem svoj život podľa seba. Nie som obeť. Nie som monštrum. Som človek. A miesto ukazovania prstom, skúste začať u seba,“ dodala.