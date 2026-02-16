TRAGÉDIA počas nakrúcania seriálového hitu: Producentku (†52) našli mŕtvu v hotelovej izbe!

ATÉNY – Šokujúca správa zasiahla televízny svet. Uznávanú producentku Danu Eden (†52), ktorá stála za úspešným špionážnym trilerom Tehran, našli mŕtvu v hotelovej izbe v gréckych Aténach. Do krajiny pricestovala kvôli nakrúcaniu štvrtej série populárneho seriálu. Okolnosti jej smrti teraz vyšetruje polícia.
Ako informuje Mirror, jej telo bolo objavené po tom, čo sa jej bratovi opakovane nedarilo s ňou skontaktovať. Keď zalarmoval úrady, nasledoval tragický nález. Vyšetrovatelia mali na mieste nájsť lieky a podľa miestnych médií boli na jej krku viditeľné aj modriny. Napriek tomu sa v tejto chvíli nepredpokladá cudzie zavinenie.
Dana Eden bola výraznou osobnosťou izraelskej televíznej scény. Bola spolutvorkyňou a producentkou seriálu Tehran, ktorý si získal divákov po celom svete. Na projekte spolupracovala s tvorcami Moshem Zonderom a Maorom Kohnom. V tretej sérii si zahral aj známy britský herec Hugh Laurie. Produkčná spoločnosť Donna and Shula Productions vydala krátke, no emotívne stanovisko: „Je to chvíľa veľkého smútku pre rodinu, priateľov a kolegov. Chceme zdôrazniť, že fámy o kriminálnom alebo nacionalistickom pozadí jej smrti nie sú pravdivé a sú nepodložené.“
K úmrtiu sa vyjadril aj izraelský verejnoprávny vysielateľ Kan. Vo vyhlásení uviedol, že odišla významná kolegyňa a partnerka na mnohých úspešných projektoch. Eden patrila medzi kľúčové postavy izraelského televízneho priemyslu a podieľala sa na viacerých výrazných a vplyvných produkciách. „Jej profesionálna práca, nekompromisné nasadenie a láska k tvorbe zanechali hlbokú stopu. Zdieľame bolesť jej rodiny, priateľov a kolegov a myslíme na jej partnerku Shulu Spiegel,“ uvádza sa v stanovisku. Presnú príčinu smrti určí až ďalšie vyšetrovanie.