Iránske Revolučné gardy podľa médií začali cvičenia v Hormuzskom prielive

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: X/jacksonhinklle)
TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v pondelok začali sériu vojenských cvičení v Hormuzskom prielive, informovali tamojšie štátne média. Ide o strategickú dopravnú trasu v Perzskom zálive, cez ktorú prúdi približne 20 percent svetovej výroby ropy, píše o tom agentúra AFP.

Podľa iránskej štátnej televízie sa v prielive konajú intenzívne cvičenia námorných síl IRGC pod dohľadom ich veliteľa Mohammada Pakpúra. Cieľom je pripraviť Revolučné gardy na „potenciálne bezpečnostné a vojenské hrozby“ v Hormuzskom prielive a rýchlo na ne reagovať, informovala televízia. Nie je známe, ako dlho budú trvať.

Vojenské cvičenia IRGC sa konajú v čase, kedy sa Teherán a Washington pripravujú na ďalšie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Stretnutie zástupcov oboch krajín by sa malo uskutočniť v utorok vo švajčiarskej Ženeve. Obe sprostredkoval Omán.

AFP pripomína, že Spojené štáty na Blízky východ v januári vyslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln sprevádzanú tromi raketovými torpédoborcami. Minulý týždeň americký prezident Donald Trump potvrdil, že Washington do oblasti vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Podľa jeho slov by mala čoskoro vyplávať na Blízky východ z Karibiku.

