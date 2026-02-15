Jablonský sa pohybuje po TENKOM ĽADE: Najnovšie sa PUSTIL aj do vlastného zamestnávateľa!

BRATISLAVA - Jakub Jablonský a Petra Dubayová sa preslávili najmä vďaka markizáckemu seriálu Dunaj, k vašim službám. V centre pozornosti sa však ocitli najmä po tom, čo sa dali dokopy a veľmi rýchlo sa prevalilo, že spolu čakajú dieťa. Najmä Jakub si odvtedy servítky pred ústa veľmi nedáva... No a najnovšie sa pustil aj do vlastného zamestnávateľa!
Cesty Jakuba Jablonského a Petry Dubayovej sa stretli vďaka markizáckemu seriálu Dunaj a neskôr aj vďaka tanečnej šou Let´s Dance. Tá ich napokon spojila viac, ako len kolegov a po tom, čo sa prevalilo, že sa herečka rozišla s dlhoročným priateľom Vladislavom Plevčíkom, ukázalo sa, že tvorí pár práve s Jakubom. No a doslova o pár mesiacov sa prevalilo, že spolu čakajú aj dieťa.
Keď informácia uzrela svetlo sveta, pár neskrýval hnev: „Dnes ráno sa rozniesli virtuálnym priestorom články o najintímnejšej veci na svete, formou akoby to bol úžasný výpredaj v obchode. Chceli sme to ešte osobne oznámiť mnohým blízkym ľuďom, cítiť ich radosť, vidieť ich prekvapenie, objať ich pri tom. Ale predbehli nás médiá, obrali nás o to. Vzali nám to, čo malo byť len naše. Nie sme nikomu povinní nič hovoriť, ani dlžní žiadne vysvetlenia, ani potvrdenia,“ napísala vtedy na sociálnej sieti Instagram Dubayová.
Informácia sa vtedy prevalila vďaka zákulisnému videu z fotenia, ktorým sa pochválila známa fotografka. Napriek tomu dvojica svoj hnev smerovala najmä voči bulvárnym médiám. Predovšetkým Jakub viackrát dokázal, že servítky pred ústa si dávať nebude... No a najnovšie sa pustil aj do svojho zamestnávateľa. Urobil tak v rozhovore pre Denník N, v ktorom prehovoril o tom, že odkedy sa stal otcom, jeho priority sa zmenili.
„Nedávno som sa s produkciou pohádal, pretože mi povedali, že rodina nie je záväzok. Pre mňa je rodina záväzok číslo jeden. Povedal som im, že ak im prekáža, že vtedy a vtedy nemôžem, nech ma z projektu vypíšu,“ povedal rázne. Síce neuviedol, o akú produkciu ide, no aktuálne spolupracuje iba s televíziou Markíza na seriáli Dunaj a šou Let´s Dance a s divadlami DPM a Aréna. Svojimi vyjadreniami sa tak Jakub púšťa na veľmi tenký ľad. Práve Markíze totiž môže ďakovať za to, že ho dnes pozná celé Slovensko.