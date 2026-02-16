ZÁHADA z čias druhej svetovej vojny: Holub doručil KÓD, ktorý je aj po 80 rokoch NEPREKONATEĽNÝ! Dokážete to rozlúštiť?

BLETCHINGLEY - Pri renovácii krbu objavil David Martin skelet holuba a tajnú správu, ktorá bola poslaná počas druhej svetovej vojny. Správa zostáva dodnes nerozlúštená.
V roku 1982 David Martin z Bletchingley v Surrey v Británii pri kontrole svojho komína objavil kostru poštového holuba. Kosti boli pripútané k malej červenej kapsule, v ktorej sa nachádzala zašifrovaná správa, ktorá pravdepodobne pochádzala z obdobia druhej svetovej vojny.
Ich úloha bola životne dôležitá
Počas vojny existovala vo Veľkej Británii dobrovoľnícka organizácia National Pigeon Service (NPS), ktorá poskytla viac ako 250 000 holubov na prenos správ. Ako informuje portál IFL Science, pôsobili v situáciách, keď rádio alebo iné spôsoby komunikácie boli nevhodné, nebezpečné alebo nedostupné. Ich úloha bola životne dôležitá – z viac ako 60 zvierat ocenených Dickinovou medailou, najvyšším vojenským vyznamenaním pre zviera, získalo 32 holubov.
Príkladom je holubica Winkie, ktorá v roku 1942 pomohla posádke bombardéra RAF, zostreleného nad Nórskom, bezpečne sa vrátiť. Aj keď Winkie nepriniesla priamo správu, jej návrat umožnil záchranu posádky a získala Dickinovu medailu za „doručenie správy v mimoriadne náročných podmienkach“.
Kto to dokáže prečítať?
Poštové holuby však doručovali aj menej dramatické správy, často zašifrované, aby ich dokázal prečítať len príjemca so správnym kľúčom. „Správy počas vojny museli byť mimoriadne bezpečné, a preto sa používali rôzne metódy šifrovania,“ vysvetľuje britské GCHQ. „Odosielatelia často používali špeciálne kódové knižky, kde každá skupina štyroch alebo piatich písmen mala význam pre konkrétnu operáciu. Pre vyššiu bezpečnosť sa kódové skupiny mohli ďalej šifrovať pomocou jednorazového kľúča.“
Objavená správa obsahovala 27 päťpísmenových skupín a kód, ktorý zostáva nerozlúštený:
AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6
Jednorázový kľúč
Podľa Colina Hilla, kurátora výstavy Pigeons at War v Bletchley Park, „holub nesie všetky znaky toho, že išlo o spojenca. Aluminová obrúčka na jeho nohe ukazuje, že sa narodil v roku 1940 a kapsula s červenou farbou označuje holuba Allied Forces.“
Správa bola podpísaná „Sjt W Stot“, čo znamená seržant William Stott, pravdepodobne z Lancashire Fusiliers, ktorý počas vojny hlásil pozície nacistov v Normandii. Aj keď sa v roku 2012 pokúsil amatérsky kódbreaker Gord Young správu „rozlúštiť“, jeho interpretácia bola podľa GCHQ odmietnutá ako nesprávna. „Správa bola pravdepodobne zašifrovaná pomocou jednorazového kľúča, bez ktorého zostáva jej obsah dodnes nerozluštený,“ uvádza GCHQ. „Bez prístupu ku kódovým knižkám a ďalším detailom šifrovania bude dešifrovanie nemožné.“