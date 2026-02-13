TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!

BRATISLAVA - Laura Arcolinová bude tento rok hodnotiť výkony súťažiacich v markizáckom Let's Dance. Má roky skúseností na parkete, a sama vie, že aj keď je človek dokonalo pripravený, môže sa stať niečo neočakávané...
Už onedlho odštartuje obľúbená tanečná šou Let’s Dance, na ktorú sa každoročne tešia tisíce divákov. Televízia Markíza už postupne odhalila mená celebritných tanečníkov, moderátorov a nechýba ani hviezdna porota. Práve tá sa tento rok dočkala výrazného osvieženia. Diváci sa môžu tešiť na českého herca Richarda Genzera, ako aj na renomovanú profesionálnu tanečnicu Lauru Arcolinovú.
Laura patrí medzi absolútnu špičku v oblasti latinskoamerických tancov a dlhodobo sa radí k najúspešnejším slovenským tanečniciam na medzinárodnej úrovni. Od roku 2014 tancuje po boku talianskeho tanečníka Massima Arcolina, za ktoréhosq pred tromi rokmi vydala. Ako tanečný pár doslova vyrážajú dych publiku po celom svete a ich choreografie sú známe precíznosťou, emóciou aj výnimočnou energiou.
Ich talent a tvrdá práca sa naplno potvrdili aj v roku 2025, keď v Budapešti získali titul majstrov sveta v kategórii profesionálneho ShowDance. Svoje umenie predviedli aj počas vysielania šou Let’s Dance. Ich vystúpenie bolo jedným z vrcholov večera a po jeho skončení zostali diváci aj porota doslova bez slov. Hoci Laura a Massimo pravidelne cestujú po tanečných súťažiach a sú zvyknutí na veľké pódiá, ani im sa nevyhýbajú nečakané zážitky.
Laura sa nedávno so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach podelila o poriadne trápnu, no dnes už úsmevnú príhodu. Počas súťažného vystúpenia pred odbornou porotou a zaplnenou sálou sa jej totiž priamo na parkete roztrhli šaty. V jednej sekunde sa tak ocitla len v nohavičkách. Napriek nepríjemnej situácii však zachovala profesionalitu – tanec dotancovali až do konca, hoci si Laura musela šaty neustále pridržiavať, aby zakryla to, čo malo zostať skryté. Nuž, aj takéto nečakané momenty patria k životu...
