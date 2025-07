TAJNÝ rozchod Palondera a Greppelovej: On už má INÚ... FOTO s NOVOU láskou!

Kristína Greppelová a Tomáš Palonder sa tajne rozišli (Zdroj: Vlado Anjel)

Iba prednedávnom sme vás informovali, že dcéra známych slovenských hercov Kristíny Greppelovej a Tomáša Palondera oslávila svoje piate narodeniny. Pri tejto príležitosti zverejnila herečka niekoľko záberov na sociálnej sieti Instagram. Pozornému oku však neušlo, že na žiadnej z fotografií sa nenachádzal jej manžel. Dnes je už jasné, že prečo.

Dvojica sa totiž definitívne rozišla. Samotný Tomáš Palonder potvrdil túto informáciu, keď zverejnil snímku so svojou novou partnerkou. Jej meno je Petra a je výrazne odlišná od Kristíny. Nielenže je blondínka, ale zaujme aj množstvom tetovaní, ktoré zdobia jej telo. Petra zverejňuje spoločné fotografie s hercom už od mája tohto roka, čo naznačuje, že ich vzťah nie je úplne čerstvou záležitosťou.

Doteraz však Palonder mlčal, no napokon sa rozhodol svoju lásku ukázať svetu aj sám. Na spoločných snímkach pôsobia šťastne a zamilovane. Kristína Greppelová a Tomáš Palonder tvorili pár dlhé roky. Ich láska sa začala ešte v roku 2011, no až po siedmich rokoch sa rozhodli spečatiť svoj vzťah svadbou. V roku 2018 si povedali svoje "áno" a o dva roky neskôr, v roku 2020, im do života pribudla ich spoločná dcérka Charlotte.