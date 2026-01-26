Sulík pol roka po ROZCHODE: Nová priateľka? Na plese bol s TOUTO sympatickou brunetkou!

BRATISLAVA - Po rozchode s Kristínou bol Filip Sulík (29) niekoľko mesiacov single. No výrazne sa mu zmenil aj pohľad na ideálnu partnerku. Po povrchných kritériách začal hľadieť na povahové vlastnosti. No a zdá sa, že sa mu podarilo nájsť ženu presne podľa jeho predstáv. Túto sympatickú brunetku sprevádzal na plese!
Začiatkom augusta sa prevalilo, že syn expolitika Richarda Sulíka, Filip Sulík, je po rozchode. Vzťah s 19-ročnou Kikou mu približne po roku stroskotal. Podľa jeho vlastných slov medzi nimi "bolo už veľa nezhôd." No a Fiki napokon prehodnotil aj svoje kritéria na ideálnu partnerku. Hoci v minulosti otvorene hovoril, že nepreferuje ženy staršie ako 23 rokov a tiež mu prekážalo veľa sexuálnych partnerov, dnes má na vec už iný pohľad.
Fiki Sulík priznal ROZCHOD a ďalšie plány: Chcem ísť do politiky a viem aj do ktorej STRANY!
Priznal, že viac nehľadá len povrchné kritériá, ale aj hlbšie kvality, ktoré sú pre stabilný vzťah dôležité. „Na takéto niečo som roky neodpovedal. A dosť sa mi podľa mňa vyvinuli preferencie,“ priznal Sulík a pokračoval: „V prvom rade by mala byť múdra ako k**ot, ale nie tak povrchne múdra, že vie hlavné mesto Bangladéšu, ale tak skúsená zo života skôr, že má obrovskú schopnosť chápať a vnímať,“ uviedol.
Ďalej zdôraznil, že by mala byť 100% Slovenka a mať vzťah k prírode a jednoduchému životu. No a zdá sa, že sa u ženu podľa jeho predstáv podarilo nájsť. Sociálne siete totiž obleteli fotky z plesu, na ktorom sprevádzal sympatickú brunetku - modelku Viktóriu Mercedes. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%