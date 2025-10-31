Palonder 5 mesiacov po ROZVODE s Greppelovou: Expresné ZÁSNUBY s novou láskou... V divadle!

BRATISLAVA - Bol to pre mnohých obrovský šok, keď sa v júli prevalilo, že Tomáš Palonder a Kristína Greppelová viac netvoria pár. Tomáš sa vtedy na sociálnych sieťach pochválil novou láskou. A po 5 mesiacoch opäť prekvapuje... Novú priateľku expresne rýchlo požiadal o ruku. Pokľakol pred ňou v divadle!
Tomáš Palonder a Kristína Greppelová sa dali dokopy ešte v roku 2011 a trvalo celých 7 rokov, kým svoj vzťah spečatili svadbou. V roku 2018 si povedali svoje áno a o dva roky neskôr, v roku 2020, sa im narodila spoločná dcéra Charlotte. Dvojica tvorila zdanlivo harmonickú dvojicu... O to väčším šokom pre mnohých bolo, keď sa v júli tohto roka prevalilo, že viac netvoria pár.
Odhalil to samotný Tomáš, ktorý sa na sociálnej sieti Instagram rovno pochválil novou láskou Petrou. Neskôr sa ukázalo, že Kristína a Tomáš boli rozídení už rok a pol, no k rozvodu došlo len v júli tohto roka - teda v čase, kedy herec oznámil svoj nový vzťah. A zdá sa, že Petra je skutočne výnimočná žena, pretože zatiaľ čo u Kristíny čakal celých 7 rokov, kým ju doviedol k oltáru, pri novej láske na nič nečaká.
V stredu ju totiž požiadal o ruku, a to priamo v divadle na javisku, pred zrakmi všetkých divákov. „Včera bol naozaj veľký a neopakovateľný večer! Po predstavení "Jeden za všetkých, všetci do neba", ktoré bolo divákmi zvolené za Top predstavenie sezóny, prišiel doslova top moment! Na doskách divadla La Komika si náš top herec sezóny Tomáš Palonder pokľakol a požiadal svoju priateľku o ruku - v priamom prenose pred všetkými divákmi,“ odhalilo divadlo a dodalo: „Bolo to dojemné, romantické, milé a hlavne navždy nezabudnuteľné.“