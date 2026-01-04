Kráska z markizáckych obrazoviek: NÁVRAT k bývalému snúbencovi!

BRATISLAVA - Anička po účasti v šou Ruža pre nevestu prekvapila fanúšikov. Blondínka sa po televíznom sklamaní v láske vrátila k svojmu expartnerovi, s ktorým si dali druhú šancu. Zdá sa, že city medzi nimi nikdy úplne nevyhasli.
Anička, Karolína aj Rebeka už majú vo svojom živote jasno – všetky tri sú šťastne zadané. Krásky, ktoré sa divákom zapísali do pamäti vďaka reality šou Ruža pre nevestu. Najnovšie otvorene ukázali svojich partnerov a potvrdili, že na lásku rozhodne nezanevreli ani po skončení televízneho dobrodružstva. A nie sú jediné. Lásku si napokon našiel aj samotný ženích Rasťo, o ktorého priazeň dievčatá počas šou bojovali.
Najviac pozornosti však momentálne púta blondínka, ktorá sa prebojovala až do veľkého finále. Hoci sa zdalo, že má víťazstvo na dosah, napokon jej ostali len oči pre plač. Aj napriek sklamaniu však dnes môže hovoriť o šťastnom konci. Po čase sa totiž vrátila k svojmu bývalému partnerovi. Na sociálnych sieťach začali totiž pribúdať spoločné fotografie, ktoré hovoria za všetko.
Zaujímavosťou je, že už počas vysielania šou sa šírili klebety o tom, že blondínka mala na „ostrov lásky“ odletieť ako zasnúbená. V tom čase však tieto špekulácie rázne odmietla a verejne potvrdila, že s priateľom sa ešte pred natáčaním rozišli. Dnes sa však ukazuje, že ich rozchod bol zrejme len dočasný. Zdá sa, že stará láska naozaj nehrdzavie. Po skúsenostiach z televíznej šou sa blondínka vrátila tam, kde sa cítila najistejšie. FOTO s frajerom nájdete v galérii.
