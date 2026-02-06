Francúzsko a Kanada prehlbujú vzťahy s Grónskom: Otvorili konzuláty

NUUK - Francúzsko a Kanada otvoria konzuláty v hlavnom meste Nuuk, čím prehĺbia svoje väzby s Grónskom. Pre tento krok sa rozhodli v čase rastúceho geopolitického napätia v súvislosti s vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe získať kontrolu nad týmto dánskym poloautonómnym územím. Informuje podľa správy agentúry Reuters.
Diplomatický postup oboch krajín signalizuje záväzok posilniť svoju prítomnosť v Arktíde a partnerstvo s Grónskom uprostred geopolitickej krízy. Šéf Bieleho domu totiž vyhlásil, že USA potrebujú ostrov pre zaistenie národnej bezpečnosti, čo vyvolalo obavy európskych spojencov a spustilo diskusiu o suverenite a bezpečnosti Arktídy, píše Reuters.
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová a generálna guvernérka Mary Simonová navštívia v piatok Grónsko a zúčastnia sa na otvorení kanadského konzulátu. Anandová sa plánuje stretnúť s dánskym ministrom zahraničných vecí Larsom Lokkem Rasmussenom a grónskou šéfkou rezortu diplomacie Vivian Motzfeldtovou, aby rokovali o spolupráci v oblasti bezpečnosti Arktídy. Kanada oznámila plánované otvorenie konzulátov v Grónsku a na Aljaške už v decembri v rámci snáh o posilnenie svojho zastúpenia v Arktíde. Premiér Mark Carney sa zároveň zaviazal posilniť vojenskú prítomnosť.
Francúzsky minister zahraničných vecí v najbližších týždňoch tiež navštívi Grónsko. Jeho krajina sa stane prvým štátom Európskej únie, ktorý tam otvorí generálny konzulát. „Francúzsko opäť potvrdzuje svoj záväzok rešpektovať územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva,“ uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí v piatkovom vyhlásení. Paríž oznámil otvorenie konzulátu už vlani ako prejav solidarity, keď Trump vyjadril záujem o ostrov. Inštitúcia sa spočiatku bude zameriavať na vedeckú a kultúrnu činnosť a spoluprácu s miestnymi.