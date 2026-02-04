Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Tretie dieťa že je skaza? Fúha, čo všetko si musela tehotná Superstaristka vypočuť: Ľudia, spamätajte sa!

Dominika Jurena Stará Zobraziť galériu (23)
Dominika Jurena Stará (Zdroj: Facebook/Dominika Jurena Stará)
BRATISLAVA - Exsuperstaristka Dominika Stará sa len nedávno pochválila správou, že čaká tretie dieťa. A spustila sa lavína reakcií, ktorú speváčka musela okomentovať.

Dominika Stará sa nikdy netajila tým, že rodina je pre ňu všetkým. Našla si skvelého manžela, ktorý pri nej stojí aj napriek úskaliam, ktoré život prináša. Zosobášili sa 21.1.2021 a hneď o rok nato sa stali rodičmi. Prvé dieťa, syna Michala, priviedla na svet 13.2.2022 a po vyše roku, 2.10.2023, pribudla do ich rodiny dcéra Izabelka. Napriek tomu, že mať tak rýchlo po sebe dve deti, dá každej mamičke poriadne zabrať - a ťažké chvíle priznala aj Dominika - sa manželia rozhodli mať aj tretie dieťa. To je už na ceste a s ním aj množstvo rozporuplných reakcií okolia. Ty si tehotná? Znova? Vy nemáte čo robiť? zaznelo vo videu, ktré zverejnila na sociálnej sieti. „Tri deti... Zvládnete to? Isto? Akože nechcem ťa strašiť, ale...“, nasledovali ďalšie slová, ktoré komentovali aj pôrodnú váhu či formu pôrodu: „Zase dáš cisársky! Neboj, to ako by si ani nerodila! To proste prídeš, rozrežú ťa, vyberú ti dieťa, zašijú ťa...“ odhovárajú ju od prirodzeného pôrodu. Veď vlastne čo budeme vypisovať, vypočujte si to sami...

Tretie dieta že je skaza? Aha, čo všetko si musela tehotná Superstaristka vypočuť: Ludia, spamätajte sa! (Zdroj: Facebook/Dominika Stará)

 

 

