Súd v Azerbajdžane odsúdil vysokopostavených predstaviteľov Karabachu na doživotie

BAKU - Vojenský súd v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku odsúdil päť vysokopostavených predstaviteľov rozpustenej Republiky Arcach na území Náhorného Karabachu na doživotie. Informuje agentúra DPA a web Novaja Gazeta Europe.
Súd uznal za vinných z vojnových zločinov bývalého prezidenta Arajika Harutjunjana, ministra obrany Levona Mnacakanjana, predsedu parlamentu Davida Išchanjana, zástupcu veliteľa ozbrojených síl Davida Manukjana a ministra zahraničných vecí Davida Babajana. Išlo o prípravu a vedenie útočnej vojny, genocídu, porušovanie vojnových zákonov a zvyklostí, terorizmus, financovanie terorizmu a násilného uchopenia a udržania moci, uviedla azerbajdžanská agentúra AZERTAC.
Dvaja ďalší bývalí prezidenti Náhorného Karabachu, Arkadij Gukasjan a Bako Sahakjan, boli odsúdení na 20 rokov väzenia. Bývalému štátnemu ministrovi (premiérovi) Rubenovi Vardanjanovi hrozí doživotie a jeho rozsudok bude oznámený čoskoro. Azerbajdžan zadržal najvyšších predstaviteľov Arcachu koncom roka 2023. Vtedy počas jednodňovej vojenskej operácie jednotky Baku opätovne dobyli Náhorný Karabach.
Táto enkláva obývaná prevažne Arménmi bola po právnej stránke súčasťou azerbajdžanského územia. Od 90. rokov ju kontrolovali arménski separatisti a vyhlásili tam Republiku Arcach s hlavným mestom Stepanakert. Bola závislá na podpore arménskej vlády v Jerevane a prítomnosti ruských vojsk ako „mierovej sily“. Územie získal Azerbajdžan po dvoch ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých takmer všetci etnickí Arméni (asi 100.000 ľudí) Náhorný Karabach opustili.