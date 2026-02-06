Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru! Ide o skoršiu voľbu generálneho prokurátora

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje vyhlásenia predstaviteľov strany Smer-SD o skoršej voľbe generálneho prokurátora. Podľa poslanca za Hnutie Slovensko Gábora Grendela ide o ďalší dôkaz bezprecedentnej arogancie moci zo strany koalície. Vyjadrenia tiež vyrušili aj stranu SaS.
„Robert Kaliňák (minister obrany, pozn. TASR) dokáže každý deň posúvať hranice arogancie moci tejto vládnej koalície ďalej a ďalej,“ uviedol Grendel. Tvrdí, že ide o hrubý zásah do princípov právneho štátu a snahu poistiť si moc aj po prípadnej strate moci po voľbách. Grendel upozornil, že takýto krok nezostane bez reakcie. Opozícia je podľa neho pripravená v takýchto prípadoch použiť rovnaké metódy, aké dnes uplatňuje vládna koalícia „Pokojne aj cez nočné rokovanie parlamentu, s obmedzením rozpravy a jej úplným ukončením. Takže nech sa páči, smelo do toho,“ poznamenal Grendel.
archívne video
Táto myšlienka vyrušila aj šéfa SaS Branislava Gröhlinga. „Táto voľba by podľa nás mala byť po parlamentných voľbách, nie pred voľbami. Ak si chce Fico zvoliť nového generálneho prokurátora, nech sa páči, nech vyhrá voľby a nech si ho zvolí, ale nech nerobí takýmto spôsobom výrazný zásah do právneho systému,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii. SaS sa pýta, prečo koalíciu netrápi to, že už dva roky nemá Ústavný súd SR doplnené miesto ústavného sudcu alebo to, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír „presluhuje“. Gröhling sa pýta, prečo sa koalícia zaujíma o post šéfa prokurátorov. Obáva sa, že premiér Robert Fico (Smer-SD) by ju chcel ovplyvňovať, keď navštívil generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) v piatok vyhlásili, že si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu. Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora sa končí v decembri 2027.