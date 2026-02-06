Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru! Ide o skoršiu voľbu generálneho prokurátora

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje vyhlásenia predstaviteľov strany Smer-SD o skoršej voľbe generálneho prokurátora. Podľa poslanca za Hnutie Slovensko Gábora Grendela ide o ďalší dôkaz bezprecedentnej arogancie moci zo strany koalície. Vyjadrenia tiež vyrušili aj stranu SaS.

„Robert Kaliňák (minister obrany, pozn. TASR) dokáže každý deň posúvať hranice arogancie moci tejto vládnej koalície ďalej a ďalej,“ uviedol Grendel. Tvrdí, že ide o hrubý zásah do princípov právneho štátu a snahu poistiť si moc aj po prípadnej strate moci po voľbách. Grendel upozornil, že takýto krok nezostane bez reakcie. Opozícia je podľa neho pripravená v takýchto prípadoch použiť rovnaké metódy, aké dnes uplatňuje vládna koalícia „Pokojne aj cez nočné rokovanie parlamentu, s obmedzením rozpravy a jej úplným ukončením. Takže nech sa páči, smelo do toho,“ poznamenal Grendel.

archívne video

Fico prirovnal zneužívanie práva na Slovensku k 50. rokom a Smer vraj kriminalizujú (Zdroj: Facebook/Smer - SSD)

Táto myšlienka vyrušila aj šéfa SaS Branislava Gröhlinga. „Táto voľba by podľa nás mala byť po parlamentných voľbách, nie pred voľbami. Ak si chce Fico zvoliť nového generálneho prokurátora, nech sa páči, nech vyhrá voľby a nech si ho zvolí, ale nech nerobí takýmto spôsobom výrazný zásah do právneho systému,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii. SaS sa pýta, prečo koalíciu netrápi to, že už dva roky nemá Ústavný súd SR doplnené miesto ústavného sudcu alebo to, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír „presluhuje“. Gröhling sa pýta, prečo sa koalícia zaujíma o post šéfa prokurátorov. Obáva sa, že premiér Robert Fico (Smer-SD) by ju chcel ovplyvňovať, keď navštívil generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) v piatok vyhlásili, že si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu. Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora sa končí v decembri 2027.

Viac o téme: KoalíciaProkurátorOpozíciaGábor GrendelSmer SD
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poslanci NR SR hlasujú
Fico je stále schopný viesť Smer, ja chcem pripravovať mladú generáciu, uviedol Gašpar
Domáce
Roman Michelko
SNS mieša karty pred voľbami: Spája sa so Smerom a Hlasom, dvere necháva otvorené aj opozícii
Domáce
FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Slovenskí politici si uctievajú sviatok Troch kráľov: Pridal sa aj vládny SMER či prezident Pellegrini
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zimná univerziáda SR privítala viac ako 500 študentov z celého Slovenska
Zimná univerziáda SR privítala viac ako 500 študentov z celého Slovenska
Šport
Lujza spomína na svoje
Lujza spomína na svoje "prvýkrát": Sex sa skončil nečakaným trapasom! Do izby vošla…
Prominenti
Minister vnútra ČR L. Metnar: V oblasti bezpečnosti sme našli takmer väčšinovú zhodu
Minister vnútra ČR L. Metnar: V oblasti bezpečnosti sme našli takmer väčšinovú zhodu
Správy

Domáce správy

Ladislav Kamenický
Poslanci dnes rokujú: Prešli ku Kamenického bodom, hovorí o výsledkoch auditu
Domáce
Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru!
Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru! Ide o skoršiu voľbu generálneho prokurátora
Domáce
FOTO Nedal si povedať! Opitého
Nedal si povedať! Opitého šoféra v Hodruši-Hámroch chytili policajti dva dni po sebe
Domáce
Požiar provizórnych príbytkov bezdomovcov pri železnici v Trnave – hasiči zasahovali
Požiar provizórnych príbytkov bezdomovcov pri železnici v Trnave – hasiči zasahovali
Regióny

Zahraničné

Marco Rubio
Nečakaná návšteva: Na Slovensko príde Marco Rubio: Odtiaľ pôjde do Budapešti
Zahraničné
Súd v Azerbajdžane odsúdil
Súd v Azerbajdžane odsúdil vysokopostavených predstaviteľov Karabachu na doživotie
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. žiada olympijské prímerie: Zimné hry v Taliansku majú byť symbolom nádeje a mieru
Zahraničné
Miliardy pre indických vedcov?
Miliardy pre indických vedcov? Európska komisia otvorila diskusie o vstupe Indie do programu inovácií
Zahraničné

Prominenti

Jan Kraus
Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!
Domáci prominenti
STRACH o hviezdneho herca:
STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Plačková priviedla na
VIDEO Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková priviedla na svet dcérku: TAKTO vyzerá malá Ayana!
Domáci prominenti
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej:
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej: O pár chvíľ rodí... FOTO s obrovským bruškom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠIALENÁ nevesta šokuje svet
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!
Zaujímavosti
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli
dromedar.sk
Máte 35 rokov? Vedci
Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou!
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?

Šport

Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Liga majstrov
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Miláno Cortina
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Ženský hokej
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov

Technológie

YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Umelá inteligencia
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Správy
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Android
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Bezpečnosť

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Partnerské vzťahy
Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Smer po spore Fica
Domáce
Smer po spore Fica so Žilinkom už nahlas špekuluje: Chcú rozhodovať o novom generálnom prokurátorovi!
undefined
Domáce
Kauza s detskou výživou pokračuje: Hygienici sťahujú z trhu ďalšie výrobky Nutrilon!
Fico si chce po
Domáce
Fico si chce po Poprade napraviť chuť: Nové stretnutie so študentmi v MODRE, dorazil dav protestujúcich!
Kauza obrej LED obrazovky
Domáce
Kauza obrej LED obrazovky naberá na obrátkach: Do debaty sa zapojil aj Vallo! Kritika vlády, vytiahol dôležitý dokument

Ďalšie zo Zoznamu