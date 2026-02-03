Otázkou ho dostala do úzkych, mladý muž habkal pred očami Viktora: ADELA, pýtaj sa TROCHU INAK!

BRATISLAVA - Príbeh Nikolasa Čikalu chytil mnohých za srdce! Mladý Róm, ktorý chce zasvätiť svoj život meteorológii, je ďalší hosť online verzie relácie ADELA trochu inak.
Slovensko len nedávno spoznalo prípad Nikolasa Čikalu. Prečo tak šokoval? 25-ročný mladý muž sa narodil s metabolickou poruchou, kvôli ktorej musí dodržiavať prísnu diétu. Talentovaný Róm väčšinu svojho života prežil v sociálnom zariadení, zbavený spôsobilosti na právne úkony. Navštevoval špeciálnu školu a žil v presvedčení, že jeho IQ je 47. V jojkárskej relácii V siedmom nebi mu pred niekoľkými mesiacmi zmerali IQ v organizácii Mensa Slovensko. A výsledok? Nikolas má IQ 115!
Prekvapivé je, že Nikolas z osady pri Prešove má netradičnú vášeň - už od svojich siedmich rokov sa venuje meteorológii a astrológii. Sleduje búrky, študuje počasie a vytvára vlastné modely predpovedí. Predpovedá počasie a jeho stránka na Facebooku Meteo Slovensko konkuruje odborníkom. „Počuj, ty máš takú gramatiku, dokonalú,“ pochválila ho Adela. „To máš asi vďaka knihám, že čítaš,“ tipovala. Nikolas by rád študoval na vysokej škole a jeho nevšedný príbeh ukazuje, že v každom z nás je potenciál robiť úžasné veci. Stačí, keď talentom vytvoríme vhodný priestor. Keď sa ho však Adela spýtala, či spí v hoteli, spozornel aj Viktor Vincze, ktorý sedel pár metrov od nich. Vzápätí si však všetci vydýchli... Aké slová nasledovali, si vypočujte vo videu.
Celý rozhovor v plnej verzii nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. V skrátenej verzii ho fanúšikovia Adely nájdu v utorok (3.2.) zadarmo na Youtube.
