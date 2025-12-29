Sexi doktorka zo Záhad tela: Ukázala, čo skrýva pod plášťom... Wau, poriadne NAMAKANÉ TELO!

BRATISLAVA - Lekárka a plastická chirurgička Barbora Brezová (44) sa do povedomia Slovákov dostala aj vďaka účinkovaniu v šou verejnoprávnej STVR, Záhady tela. Mnoho ľudí ju však sleduje aj na sociálnych sieťach. A práve tam odhalila, čo skrýva pod lekárskym plášťom... Plavovláska je milovníčka športu, čo sa odzrkadlilo aj na jej tele. Aha, aká je namakaná!
Šou Záhady tela si bez lekárky Barbory Brezovej mnohí už nedokážu ani predstaviť. Odborníčka na estetickú medicínu na obrazovkách vyvracia mýty o ľudskom tele. No fanúšikom sa prihovára aj prostredníctvom svojho profilu na sociálnych sieťach. Tam približuje nielen svoju prácu, ale aj každodenný život.
Jej sledujúcim neušlo, že lekárka pravidelne športuje... A nepoľavila ani počas vianočných sviatkov. Zverejnila fotku, na ktorej maká v posilňovni, no a hoci mala na sebe legíny a športovú podprsenku, nedalo sa nevšimnúť si namakané svaly, ktoré pod obtiahnutým obletečením skrýva. Vyrysované má nielen ruky, ale aj bruško. Veď pozrite sami, vyzerá božsky!
