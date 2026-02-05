MIMORIADNY ONLINE Od začiatku vojny zahynulo už cez 55-tisíc ukrajinských vojakov: Guterres vyzýva USA a Rusko

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď Moskva a Kyjev ukončili prvý deň rokovaní v Spojených arabských emirátoch o takmer štyri roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Počet obetí na životoch v radoch ukrajinských vojakov od začiatku invázie je podľa Zelenského približne 55.000, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:50 Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová reagovala na vyjadrenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, ktorá na sociálnych sieťach komentovala fotografiu diplomatky z núdzového prenocovania v hotelovej kúpeľni počas ruských útokov na Ukrajinu. Informovali o tom ukrajinské médiá.
6:00 Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na štvrtok vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu. Guterres dodal, že platnosť zmluvy New START sa končí „vo vážnom momente pre medzinárodný mier a bezpečnosť“. Platnosť dohody New START vyprší vo štvrtok, čím sa formálne zrušia viaceré obmedzenia pre jadrové arzenály Moskvy a Washingtonu, informovala agentúra AFP.
Ukrajina urobí aj významný krok
„Urobíme aj významný krok: V blízkej budúcnosti očakávame výmenu vojnových zajatcov. Musíme priviesť našich zajatcov domov,“ povedal ukrajinský prezident vo svojom pravidelnom videoposolstve. Zelenskyj tiež v rozhovore pre francúzsku televíznu sieť France 2 v stredu uviedol, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov. Ako dodal, „vysoký počet“ ďalších je nezvestných v boji.