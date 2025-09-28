Nepoučiteľný Tomy Kotty? Po KAUZE s Ráchel NAPADOL tohto muža! VIDEO

BRATISLAVA - Raper Tomy Kotty má na krku ďalší škandál. Len necelé dva roky po kauze s Ráchel Karnižovou sa objavilo video, na ktorom uštedril facku tomuto mužovi.
Kauza okolo Tomyho Kottyho a Ráchel Karnižovej otriasala slovenským šoubiznisom v roku 2023. Influencerka vtedy zverejnila dobité fotografie a rozbitý nábytok v jej byte, ako dôkaz. Neskôr podala naňho trestné oznámenie. Spevák a exmoderátor sa v tom čase rozhodol ísť na liečenie. Odvtedy neprešli ani dva roky a ako sa zdá, Kotty má na konte ďalšie napadnutie. Hudobník a tvorca digitálneho obsahu Svetozár Nehéz, ktorý spolupracoval aj s youtuberom Oskarom Baramim, dostal od neho facku – a celá situácia je dokonca zachytená na videu.
Na Instagrame sa objavilo video, na ktorom raper Tomy Kotty dal Svetozárovi facku pred klubom v centre Bratislavy. Záznam zverejnil samotný Nehéz, ktorý tvrdí, že ho predtým na svojom profile zdieľal aj Tomy. „Okolo klubu som prechádzal v sobotu ráno okolo 3:30, keď som ho stretol, lebo som sa pred klubom mal stretnúť s kamarátom. Tomy ma zavolal, že sa chce porozprávať. Minútu sa rozprával, a potom začal byť takýto. Jedným z mojich kamošov, čo tam so mnou bol, bola mulatka. Tomy na ňu v istom bode kričal a nazýval ju n**rica poj*baná, že má ísť do p*ce. Bol agresívny aj na mojich kamarátov," napísal na sieti Svetozár.
„Tento video dôkaz toho, že ma napadol, by som nemal, keby to Tomy nedal svojim kamošom točiť a nehodil to sám pre blízkych priateľov, z čoho mi vyplýva ešte aj to, že sa tým chcel pochváliť pred svojimi blízkymi. Tomy mi už skoršie v ten deň poslal do správy nepriamy odkaz toho, že sa tiež nachádza na tom evente, kde som v ten deň bol aj ja. Odišiel som z eventu, lebo som mal smenu páskara v jednom klube. Keď ma potom uvidel v meste pred klubom, tak mi kričal, že som pred ním vraj utiekol z akcie. Z toho mi vyplýva, že na túto konfrontáciu sa chystal už pár hodín, a mal šťastie, že ma po robote zachytil po ceste domov," pokračoval.
Kotty VYVRACIA slová jednej z jeho údajných obetí: Je to psychicky nestabilná osoba!
„Akonáhle bola zavolaná naňho polícia, zmizol so svojou kamoškou v taxíku. Jeho kamoške bolo z očí vidieť, že je jej to ľúto, keď videla, že ma takto napadá. Snáď je v pohode. Mám predvolanie na políciu, svedkov, a samozrejme, že sa to celé bude riešiť aj týmto spôsobom, no uvidíme, či z toho niečo bude," uzavrel. VIDEO z celej situácie nájdete nižšie a po kliknutí na šípku, vysvetlil Svetozár pozadie celej situácie bližšie.
POZOR video NIE JE vhodné pre maloletých!!!