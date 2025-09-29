REAKCIA Tomyho Kottyho po FACKE: Bol to SKRAT a... Šokujúce slová!

BRATISLAVA - Reakcia Tomyho Kottyho nenechala na seba dlho čakať. Známy spevák sa vyjadril k incidentu, ktorý sa stal počas víkendu. Takto to vidí on!
Okolo rapera Tomyho Kottyho je po dvoch rokoch opäť rušno. A znova sa neskloňuje jeho meno s ničím iným, ako s napadnutím. V meste dal totiž facku tvorcovi digitálneho obsahu a hudobníkovi Svetozárovi Nehézovi, ktorý všetko zverejnil na sociálnej sieti. „Okolo klubu som prechádzal v sobotu ráno okolo 3:30, keď som ho stretol, lebo som sa pred klubom mal stretnúť s kamarátom. Tomy ma zavolal, že sa chce porozprávať. Minútu sa rozprával, a potom začal byť takýto. Jedným z mojich kamošov, čo tam so mnou bol, bola mulatka. Tomy na ňu v istom bode kričal a nazýval ju n**rica po***aná, že má ísť do p**e. Bol agresívny aj na mojich kamarátov," priznal Svetozár na Instagrame.
„Tento video dôkaz toho, že ma napadol, by som nemal, keby to Tomy nedal svojim kamošom točiť a nehodil to sám pre blízkych priateľov, z čoho mi vyplýva ešte aj to, že sa tým chcel pochváliť pred svojimi blízkymi. Tomy mi už skoršie v ten deň poslal do správy nepriamy odkaz toho, že sa tiež nachádza na tom evente, kde som v ten deň bol aj ja. Odišiel som z eventu, lebo som mal smenu páskara v jednom klube. Keď ma potom uvidel v meste pred disko klubom, tak mi kričal, že som pred ním vraj utiekol z akcie (smiech). Z toho mi vyplýva, že na túto konfrontáciu sa chystal už pár hodín, a mal šťastie, že ma po robote zachytil po ceste domov," pokračoval.
„Akonáhle bola zavolaná naňho polícia, zmizol so svojou kamoškou v taxíku. Jeho kamoške bolo z očí vidieť, že je jej to ľúto, keď videla, že ma takto napadá. Snáď je v pohode. Mám predvolanie na políciu, svedkov, a samozrejme, že sa to celé bude riešiť aj týmto spôsobom, no uvidíme, či z toho niečo bude," dodal. No a reakcia Tomyho nenechala na seba dlho čakať. Vyjadril sa k tomu na živom vysielaní. Jeho reakciu sa dočítate na druhej strane.