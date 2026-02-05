Koniec platnosti zmluvy Nový ŠTART nemohol prísť v horšom čase, uviedol Šéf OSN

NEW YORK - Koniec platnosti zmluvy Nový ŠTART medzi Spojenými štátmi a Ruskom nemohol prísť v horšom čase, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres. Zmluva týkajúca sa obmedzenia počtu jadrových hlavíc a ich nosičov prestala platiť dnes o 01: 00 SEČ a podľa Guterresa to znamená závažný moment, píše agentúra AFP.
"Po prvý raz za viac ako pol storočia sme sa ocitli vo svete bez akýchkoľvek záväzných limitov na strategické jadrové arzenály Ruskej federácie a Spojených štátov," uviedol Guterres vo vyhlásení. Koniec zmluvy "nemohol prísť v horší čas - nebezpečenstvo použitia jadrových zbraní je najvyššie za celé desaťročia," upozornil. Rusko na začiatku vojny proti Ukrajine, ktorú rozpútalo vo februári 2022, naznačilo, že by mohlo použiť taktické jadrové zbrane.
Spojené štáty a Rusko by sa mohli pustiť do nekontrolovaného závodu
Spojené štáty a Rusko by sa mohli prvýkrát od studenej vojny pustiť do nekontrolovaného závodu v jadrovom zbrojení. Bez zmluvy Nový ŠTART totiž nebudú platiť žiadne obmedzenia pre jadrové arzenály dlhého doletu, prvýkrát odkedy Richard Nixon a sovietsky vodca Leonid Brežnev v roku 1972 podpísali dve historické dohody počas vôbec prvej cesty amerického prezidenta do Moskvy. Zmluvu Nový ŠTART v roku 2010 podpísali v Prahe vtedajší prezidenti USA Barack Obama a Ruska Dmitrij Medvedev.
Šéf Kremľa Vladimir Putin navrhol, aby zmluva bola o rok predĺžená, čo americký náprotivok Donald Trump vlani v októbri označil za "dobrý nápad". Agentúra AFP však pripomína, že žiadne rokovania po jeho vyjadrení nenasledovali. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu povedal, že Trump o tejto veci rozhodne neskôr a zopakoval, že by mala byť uzavretá nová zmluva, ku ktorej by sa pripojila aj Čína.