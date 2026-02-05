Muž chcel v roku 2024 zabiť Trumpa! Súd ho poslal na doživotie do väzenia

FORT PIERCE - Muža, ktorý chcel v roku 2024 zabiť Donalda Trumpa na golfovom ihrisku na Floride, poslal dnes súd na doživotie do väzenia. Informujú o tom agentúry AP a Reuters. Úmysel Ryana Routha počas kampane pred prezidentskými voľbami, ktoré Trump vyhral, vtedy prekazila ochranka.
Prokuratúra, podľa ktorého Routh neprijal žiadnu zodpovednosť, pre Američana požadovala doživotný trest bez možnosti prepustenia, obhajoba trest odňatia slobody vo výške 27 rokov."Je mi úplne zrejmé, že ste sa podieľali na vopred premyslenom a vykalkulovanom pláne s cieľom pripraviť o život iného človeka," vyjadrila dnes svoje presvedčenie sudkyňa Aileen Cannonová. Routhov obhajca, podľa ktorého je jeho klient vo svojom vnútri veľmi dobrý, dal novinárom neskôr najavo úmysel odvolať sa. Odsúdený, ktorý bol v minulosti opakovane trestaný, sa sám v záverečnej reči označil za "zlyhanie" a vyjadril nespokojnosť s tým, že v jeho prípade nebola poprava jedným z možných trestov.
Zistili to už vlani v septembri
Vinným z pokusu o atentát na významného prezidentského kandidáta porota muža zistila už vlani v septembri. Prokurátor John Sipley počas procesu vyjadril presvedčenie, že Routh mal plán útoku na Trumpa starostlivo pripravený a pristupoval k nemu "smrteľne vážne". Nebyť zásahu príslušníka Tajnej služby, Trump by už nežil, uviedol tiež prokurátor. Trump hral v septembri 2024 golf na svojom ihrisku pri floridskom rezorte Mar-a-Lago, keď si členovia jeho ochranky všimli hlavne pušky trčiace z živého plota a začali na ozbrojeného muža strieľať. Routh z miesta ušiel a polícia ho ale neskôr dopadla.
Routh sa vlani po vynesení rozsudku priamo v súdnej miestnosti pokúsil bodnúť do krku. Trump sa v čase prezidentskej kampane stal cieľom dvoch pokusov o atentát. V júli 2024 ho strelec na predvolebnom zhromaždení v pensylvánskom meste Butler dokonca zasiahol do ucha. Útočníka vtedy zastrelil člen Tajnej služby.