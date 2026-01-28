Vincze oslavuje 35 rokov: Takto vyznáva lásku jeho žena Adela!

BRATISLAVA - Tentoraz sa prekonala! Aj keď si Adela Vinczeová nepotrpí na verejné vyznania lásky, v prípade Viktorových 35. narodenín urobila výnimku.
Adela sa rozhodla na plné ústta vyjadriť to, čo k Viktorovi cítia. A nebola by to ona, leby to nepoňala, no povedzme, originálne. „Sama úplne nefandím vyznaniam cez IG. Ale po tom, čo som upiekla jeden smutný koláč hraničiaci s omeletou a darovala som jeden pomerne neoriginálny (aj keď pekný) dar, mám potrebu to ešte dokŕmiť týmto postom," začala svoj príspevok moderátorka.„Tento megamuž má dnes 35 rokov a dobre som sa ja zakusla veru. Mám v ňom všetko, čo si človek vo vzťahu dokáže priať… a len dúfam, že si túto ‘výživu’ cuckáme obojstranne.“
Fotografia, ktorú k slovám pridala, bola tiež celkom zaujímavá – Adela na nej hryzká svojmu manželovi krk, zatiaľ čo Viktor drží v náručí ich syna Maxa a kŕmi ho z fľaše. „Teším sa s tebou na všetko, čo nás ešte čaká. Ostatné osobne,“ doplnila Adela. Vyznanie lásky od ženy, ktorá sa zvyčajne vyjadruje rezervovane, okamžite rozprúdilo komentáre a lajky. V rozhovore nám prezradila aj to, aký darček od nej dostal Viktor k narodeninám...
Zdá sa, že vzťah Vinczeovcov je aj po rokoch plný lásky, porozumenia a… smutného koláča hraničiaceho s omeletou, ktorý sa možno stane pravidelnou súčasťou osláv Viktorových narodenín.
