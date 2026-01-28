Vodičský preukaz za 14-tisíc dolárov? Keď uvidíte, koľko pokusov potrebovala TÁTO babička, nebudete veriť vlastným očiam

SOUL - Nezlomná vôľa, trpezlivosť a sen, ktorého sa odmietla vzdať. Juhokórejčanka Cha Sa-soon sa stala svetovým fenoménom po tom, čo vodičský preukaz získala až po neuveriteľných 960 pokusoch. Jej príbeh dodnes fascinuje celý svet.
Cha Sa-soon mala 68 rokov, keď sa jej meno zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov. Dôvod? Absolútne výnimočný výkon. Vodičský preukaz získala až po 960 pokusoch, pričom na skúšky a poplatky minula viac než 14-tisíc dolárov. Hoci skúšku úspešne zvládla už pred 15 rokmi, jej príbeh sa dodnes šíri internetom a pravidelne sa objavuje v zahraničných médiách aj na sociálnych sieťach. Z obyčajnej ženy sa stal symbol vytrvalosti a odhodlania.
Čo bolo najväčším problémom?
Ako informuje Unilad, s vedením auta začala až v šesťdesiatke. Ako sama priznala v rozhovore, predtým na to jednoducho nemala čas, venovala sa výchove štyroch detí. Keď sa však rozhodla získať vodičský preukaz, nevzdala sa ani po opakovaných neúspechoch. Najväčším problémom bola najskôr teoretická časť skúšok. Prvýkrát sa o ňu pokúsila v apríli 2005, no bez úspechu. Nasledovali ďalšie a ďalšie pokusy – v prepočte absolvovala testy takmer každý pracovný deň počas troch rokov, až kým sa jej konečne nepodarilo teóriu zvládnuť.
Neuveriteľných 960 skúšok
Ani potom však nemala vyhrané. Praktická jazda bola ešte náročnejšia a priniesla ďalších približne sto neúspešných pokusov. Celkovo absolvovala neuveriteľných 960 skúšok, kým sa jej sen stal skutočnosťou. Motivácia bola silná. Vodičský preukaz potrebovala pre svoje podnikanie s predajom zeleniny a tiež na to, aby mohla voziť vnúčatá, napríklad na výlety do zoologickej záhrady. Peniaze, ktoré do skúšok investovala, pre ňu neboli prekážkou.
Keď sa jej to napokon podarilo, radosť bola obrovská. Zamestnanci autoškoly ju oslavovali, objímali a odovzdali jej kvety. Inštruktori priznali, že jej nikdy nemali srdce povedať, aby to vzdala – jednoducho sa zakaždým znovu objavila a skúšala ďalej. Jej príbeh sa dostal až k juhokórejskej automobilke Hyundai, ktorá ju po úspešnom absolvovaní skúšky obdarovala novým autom v hodnote približne 15-tisíc dolárov. Cha Sa-soon sa tak stala dôkazom, že vytrvalosť a odhodlanie môžu prekonať aj tie najväčšie prekážky, bez ohľadu na vek.