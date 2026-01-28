Štátny PRIESKUM mieša karty v parlamente: Víťazom by bolo bezkonkurenčne PS, Hlas dobieha Republiku!

BRATISLAVA - Voľby by vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 22,2 percenta hlasov. Nasleduje vládny Smer-SSD, ktorý by volilo 17,5 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí mimoparlamentnej Republike so ziskom 11,6 percenta hlasov.
Vypláva to z prieskumu, ktorý zrealizoval INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky. Na štvrtom mieste je strana Hlas-SD, ktorú by volilo 9,9 percenta ľudí. Nasleduje KDH s podporou 8,8 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 6,2 percenta hlasov a hnutie Slovensko, ktoré by dostalo 5,2 percenta hlasov.
Tesne pred bránami Národnej rady sa ocitli Demokrati s 4,1 percentami hlasov. SZÖVETSÉG - ALIANCIA dostala 3,5 percenta. Nasleduje SNS so ziskom 2,7 percenta hlasov a hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 2,1 percenta opýtaných.
Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 66,4 percenta populácie, z toho 33,3 percenta by sa zúčastnilo určite a zvyšných 33,1 percenta uviedlo, že by sa pravdepodobne parlamentných volieb zúčastnilo. Respondenti odpovedali na otázku: „Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“
Prieskum sa konal od 12.1. do 16.1. 2026 na vzorke 1085 respondentov.