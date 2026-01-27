Maďarský politik vytiahol šokujúce informácie: Orbán bol vraj pripravený pomôcť Ficovi utiecť, auto už čakalo na hranici

BRATISLAVA – V čase, keď parlament rozhodol v roku 2022 o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie, malo byť na maďarskej strane hraníc pripravené vládne vozidlo, nachystané pomôcť mu v prípade problémov. Tvrdí to predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA a europoslanec Péter Magyar.
Magyar to uviedol v rozhovore pre Válasz Online. Upozornil na to Denník N. „Ak má niekto dobré vzťahy s protimaďarsky naladeným Robertom Ficom, ako pán premiér (Orbán), nech to spraví. Niekoľkokrát mu už pomohol. Keď Robert Fico takmer prišiel o imunitu a hrozilo, že pôjde do väzenia, vtedy na maďarskej strane hraníc čakalo vládne vozidlo,“ povedal Magyar v rozhovore.
Magyarove tvrdenia sa týkajú hlasovania parlamentu Národnej rady SR zo 4. mája 2022. Išlo o to, že Roberta Fica, v tom čase opozičného poslanca, obvinila Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak spolu s Robertom Kaliňákom.
Väzobné stíhanie poslanca je však na Slovensku možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Významné slovo tak dostali poslanci. Hlasovanie parlamentu sa konalo 4. mája v napätej atmosfére. Žiadosť Generálnej prokuratúry o vzatie poslanca Roberta Fica do väzby parlament neodsúhlasil. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Fica vtedy prekvapivo podržali dve opozičné poslankyne Matovičovho hnutia OĽANO Romana Tabaková a Katarína Hatráková, ktoré sa rozhodli nehlasovať a koalícia tak nemala potrebnú väčšinu.