Robíte to pred odchodom z domu aj vy? Odborníčka varuje: TÝMTO zlozvykom si ničíte dôležitý orgán!

LONDÝN - Robíte to automaticky a bez rozmýšľania, ešte pred odchodom z domu alebo tesne pred spaním zamierite na toaletu „pre istotu“. Odborníci však varujú, že tento rozšírený zvyk môže telu viac uškodiť než pomôcť. Podľa expertov si ním môžeme narušiť prirodzené fungovanie močového mechúra.
Ako pre portál denníka Metro vysvetlila odborníčka Tiffany Sequeira, nútené močenie v situáciách, keď telo ešte nevyslalo signál potreby, nie je zdraviu prospešné. Močový mechúr má totiž vlastný presne nastavený systém komunikácie s mozgom.
Funguje to jednoducho – až keď sa mechúr dostatočne naplní a tlak moču začne pôsobiť na jeho steny, vyšle mozgu signál, že je čas ho vyprázdniť. Ak však tento prirodzený proces pravidelne obchádzame a chodíme na toaletu bez reálnej potreby, môžeme tento mechanizmus narušiť.
Mozog a močový mechúr si môžu prestať rozumieť
Dlhodobé „preventívne“ močenie môže viesť k tomu, že mozog a močový mechúr si prestanú správne rozumieť. Telo si začne zvykať na vyprázdňovanie ešte predtým, než je mechúr skutočne plný. Odborníci upozorňujú, že takto sa môže vytvoriť nesprávny návyk, ktorý postupne oslabuje močové ústrojenstvo.
Výsledkom môžu byť častejšie nutkania na toaletu, znížená schopnosť mechúra zadržiavať moč a v niektorých prípadoch aj dlhodobejšie zdravotné komplikácie. Práve preto odborníci radia počúvať signály vlastného tela a nechať močový mechúr fungovať prirodzene – bez zbytočného nátlaku.