Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!

BRATISLAVA - Štartuje týždeň, v ktorom Adela Vinczeová so svojím tímom rozvíri internetové vody. Niekdajšia televízna kráľovná po sérii náročných rozhodnutí ani náhodou nevešia hlavu, púšťa sa do nových projektov a ide k svojim fanúšikom bližšie, než by si ktokoľvek predstavoval.
Od 15. januára jej talkšou Trochu inak prechádza do online sveta. Prvý rozhovor, ktorého časť bude zadarmo a časť v platenom režime, bude s jej manželom Viktorom Vinczem. Ešte predtým Adela ako prekvapenie pre svojich fanúšikov zverejnila rozhovor s Ferom Jokeom, ktorý by málo kto čakal.
Adela si Fera Jokea pozvala do relácie Trochu inak v čase, keď sa verejne hovorilo o obvinení z nechcených dotykov a o hraniciach súhlasu. Nie preto, aby sa situácia zľahčovala alebo dramatizovala, ale aby zaznel otvorený rozhovor o zodpovednosti, chybe a sebareflexii. V exkluzívnom rozhovore sa Adela a Fero dotýkajú toho, čo znamená uvedomiť si vlastné zlyhanie, ako sa k nemu postaviť verejne a prečo je dôležité pomenovať, že aj letmý dotyk bez súhlasu je problém. „Možno prekračujem hranice, ktoré by sa nemali prekračovať,“ priznal Fero, „ale deje sa to,“ a v rozhovore prvýkrát zverejnil svoju vlastnú skúsenosť.
„Momentálne sa mám lepšie ako včera a zajtra bude lepšie dúfam, ako dnes,“ začal rozpačito Fero. Pred mesiacom mal skúsenosť s dvoma mladými mužmi, kde sa ich pri fotení nevhodne dotkol, o čom hneď informovali verejnosť. Zniesla sa vlna kritiky, nastali dni medializácie a bulvarizácie. „Bolo to veľmi nepríjemné obdobie,“ potvrdil Fero a začal svoje rozprávanie, ako to všetko začalo. „V Prahe sme sa dofotili… priebežne mi nosili alkohol… a po polhodine prišli títo dvaja chalani a ja som prekročil tie hranice… ale nepamätám si, čo sa stalo… pozrel som si video a bol som tak nahnevaný na seba…“ priznal vedomý si toho, že prekročil hranicu alkoholu, s čím sa ruka v ruke prekračujú aj ďalšie hranice. „Ja som päť rokov nepil a bolo to jedno z mojich najkrajších období“, povedal Fero s dodatkom, že keď uňho začali zdravotné problémy a neschopnosť zvládať situácie, začal piť znovu. A zároveň priznáva, že ich komunita sa častokrát správa uvoľnenejšie. „To čo sa stalo, nebolo v poriadku.“
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
„Predtým ak som mal hejty a ja ich mám výraznejšie, lebo som sa venoval aj politike, vieš to hodiť za seba, lebo vieš, prečo to je. Ale keď sa to začne diať za tvoje osobné zlyhanie…začneš to viac prežívať, to nikomu neprajem,“ povedal a dodal, že to, čo dokážu napísať ľudia na Instagram, mu nepovedia pri stretnutí do očí. Mimochodom – politici.
Fero Joke, komik, ktorý si dovolil priveľa: DISKREDITÁCIA? Niektorí politici sa ozvali expresne rýchlo
Pre niekoho je tento príbeh možno banálny, ale tým že sa takpovediac "rozlial" po svete, nabral inú váhu. Fera v najhorších chvíľach podržala rodina a jeho partner. „Nebolo mu to príjemné, ale pozná ma, vie, aký som…“ hovorí s tým, že o žiarlivosti nemohlo byť ani reči. Bolo mu skôr ľúto, keď videl, v akom stave bol Fero. „Bolo poľahčujúce pre mňa, že bol so mnou,“ pokračoval Fero. „Môj partner urobil najkrajšie "milujem ťa", keď bol som mnou a pomohol mi niesť to bremeno po tom, čo som vyviedol,“ hovorí Fero s tým, že ho povzbudilo veľa ľudí a followeri vlastne neubudli. Aj keď zaznelo pomyselné "no no no", tak hneď nasledovalo "poďme ďalej".
Veď občas sa stane, že aj ľudia, ktorí robia dobré veci, vedia pochybiť. Fera však veľmi mrzí fakt, že sa si to s dvoma mladíkmi nevyriešili medzi šiestimi očami. „Roky sa snažím pomáhať gay komunite na Slovensku… a oni nenašli kontakt na mňa,“ mrzí Fera najmä to, že iniciovali verejné popravisko. Pritom následne aj tí dvaja chalani zožali vlnu hejtu a všetko zamrzlo vo verejnom priestore na bode mrazu. „Pre nás to nebolo sexuálne obťažovanie, ale nebolo nám to príjemné…“ vysvetlili neskôr Ferovi v ich súkromnom rozhovore. S chalanmi sa uzmierili, ale verejne nebol tento odkaz dokumentovaný…
Jedno je však isté: „Po piatom decembri mi to došlo… že už nikdy nebudem taký žoviálny,“ hovorí Fero o svojej traume, ktorá aktuálne brzdí jeho uvoľnenosť. Komik celý mesiac nesledoval sociálnej siete, nepozeral videá a v rukách držal namiesto mobilu knihy. Zintenzívnil terapie a čas strávený sám so sebou. „Uvedomil som si, že nemusím spasiť celý svet, nemusím všetkým pomáhať, ale že potrebujem pomôcť sám sebe,“ uvedomil si Fero, ktorý v tom období musel zrušiť dobročinnosť. Stratil energiu, záujem, silu. Nepovzbudilo ho ani heroizovanie jeho priaznivcov, skôr v ňom vzbudzovalo pochybnosti, či si to zaslúži.
S pokorou prijal aj rozviazanie niektorých spoluprác. Dostal síce veľkú facku, ale asi potreboval trošku "vypnúť" a sám by sa asi "nevypol". Možno aj tu platí, že všetko zlé je na niečo dobré, ale zároveň je to aj lekciou, aký je náš status krehký.
Rozhovor sa nesnaží dávať rýchle odpovede ani rozsudky. Skôr otvára tému, o ktorej sa v spoločnosti často hovorí povrchne alebo vôbec – ako vyzerá prevzatie zodpovednosti v náročnej situácii a ako byť citliví k hraniciam druhých. Rozhovor si môžete pozrieť na YouTube, HeroHero a aj ako podcast - výnimočne v plnej dĺžke a zadarmo. Viac info o talkšou nájdete aj na webe www.trochuinak.com.
V priebehu 3 hodín rozhovor zhliadlo takmer 6000 sledovateľov a pod videom sa objavilo množstvo komentárov. Pozrite si na druhej strane.