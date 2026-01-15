ADELA trochu inak! Vincze využil druhú šancu naplno: S moderátorskou kariérou sa lúčil ako Mečiar

BRATISLAVA - ADELA trochu inak! Po viac než trinástich rokoch vysielania vstupuje jeden z najdlhšie fungujúcich rozhovorových formátov na Slovensku do novej etapy. Trochu inak s Adelou pokračuje ďalej pod novým názvom ADELA trochu inak a po odchode z verejnoprávneho prostredia začína fungovať ako nezávislý online projekt.
Zmena názvu nie je zmenou obsahu ani hodnôt. Ide o prirodzený vývoj identity formátu, ktorý zdôrazňuje, že osobnosť moderátorky Adely Vinczeovej je základom projektu a jeho kontinuity. „Zmena názvu je veľmi decentná, ale v konečnom dôsledku získava na nejakej sile, pretože tie rozhovory sú moje, do istej miery sú aj o mne a môžem si v nich dovoliť byť osobnejšia a vlastne sa v tej zmene názvu cítim komfortnejšie. Nie je to o mojom egu ani o sebestrednosti, ale o tom, že sú to skrátka Adeline rozhovory, takže ADELA trochu inak,“ povedala Adela Vinczeová.
Úplne novú kapitolu projektu ADELA trochu inak otvorila Adela v online svete rovno rozhovorom so svojím manželom Viktorom. V závere tohto rozhovoru prišiel jeden z najzábavnejších momentov, keď sa Viktor začal lúčiť v štýle Vladimíra Mečiara. Adela pritom prezradila, prečo jej táto situácia pripomenula ich svadbu, ktorá sa konala v júni 2017. Celý rozhovor si môžete od dnes pozrieť na HeroHero, YouTube alebo ako podcast – v skrátenej aj plnej verzii. My vám ponúkame vskutku zábavnú ukážku.
Rozhovory budú vznikať vo viacerých prostrediach. K verejným nahrávaniam pred publikom v Štúdiu L+S pribudnú aj rozhovory realizované v podcastovom štúdiu. „Som presvedčená, že prinášame viac pestrosti, viac priestoru, viac hĺbky, šírky aj viac humoru, pretože tieto rozhovory nebudeme strihať. Ľudia tak zažijú oveľa viac tej autenticity, ktorú doteraz poznali len návštevníci divadla, ktorých bolo dvesto a teraz budú mať k tomu prístup všetci. Rozhovory v podcastovom štúdiu zase prinášajú väčšiu intimitu, ktorá je niekedy dôležitá tak pre mňa, ako aj pre hosťa, aby sa lepšie cítil. Zároveň to prináša iný druh rozhovoru, iný typ obsahu a aj iný pocit. Myslím si, že aj škála tých pocitov, nielen typov rozhovorov, je veľmi dôležitá, takže je to isto krok vpred a v ústrety divákovi a poslucháčovi,“ približuje Adela Vinczeová.
Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!
Časť rozhovoru bude dostupná zadarmo, časť v platenom režime, no o zábavu rozhodne núdza nebude. „Vnímam to ako prechod z bazéna do jazera. Bazén je komfortný a bezpečný, ale časom narazíte na jeho okraj a chcete ísť ďalej. Online prostredie prináša viac rizík, ale aj výrazne viac možností – najmä v publikovaní obsahu a kontaktu s publikom,“ vysvetľuje producent projektu Daniel Rabina.
Viac informácií o projekte ADELA trochu inak nájdete aj na www.trochuinak.com.