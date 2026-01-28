Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Unikli zábery brutálneho mučenia ruských vojakov: TAKTO velitelia trestajú dezertérov na fronte

Velitelia trestajú Zobraziť galériu (2)
Velitelia trestajú "neposlušných" vojakov. (Zdroj: Telegram)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Polonahí muži priviazaní k stromom, krik, nadávky a sneh násilím tlačený do úst. Zábery, ktoré sa objavili na ukrajinských kanáloch, ukazujú, ako ruskí velitelia trestajú vlastných vojakov obvinených z neposlušnosti. Podľa analytikov ide o systematickú prax, nie o ojedinelý exces.

Priviazaní k stromu v mraze

Na uniknutých videách, ktoré kolujú na sociálnych sieťach a ukrajinských informačných kanáloch, sú zachytení dvaja ruskí vojaci v extrémnych podmienkach blízko frontovej línie. Majú na sebe len spodnú bielizeň, zimné uniformy im boli odobraté.

Velitelia ich pripútali k stromom lepiacou páskou, pričom jeden z mužov visí dolu hlavou. V pozadí je počuť krik a vulgarizmy. Jeden z dôstojníkov násilím vhadzuje sneh do úst vojaka, zatiaľ čo ho ponižuje a núti „jesť“.

Muži sa medzi vzlykmi ospravedlňujú a opakujú, že sa to už nestane.

Trest za neuposlúchnutie rozkazu

Podľa hlasov na videu vojaci nesplnili rozkaz a nedorazili na určené miesto. Veliteľ ich obviňuje zo snahy „odísť zo svojich pozícií“ a označuje ich za zbabelcov.

Okrem fyzického násilia nasleduje aj systematické ponižovanie, vrátane homofóbnych nadávok. Zábery pôsobia chaoticky, no ich obsah je jasný – ide o exemplárny trest, ktorého cieľom je zastrašiť ostatných.

„Nové metódy“ ruskej armády

Ukrajinský kanál War Archive uviedol, že praktiky zachytené na videu zodpovedajú aktuálnym metódam, ktoré ruská armáda používa proti vojakom odmietajúcim zúčastniť sa útokov.

Podľa kanála Nevzorov Telegram ruskí generáli pokračujú v tlaku aj napriek vyčerpaniu jednotiek a „vymýšľajú nové formy mučenia“, aby udržali disciplínu.

„Rusko mení ľudí na dobytok, pretože len zvieratá poslúchajú rozkazy bez otázok. Orwellova farma – to je Putinovo Rusko,“ uviedol kanál Butusov Plus.

Zábery v čase rokovaní o mieri

Zverejnenie videí prichádza v období, keď prebiehajú mierové rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Zatiaľ však neexistujú žiadne signály, že by Vladimir Putin plánoval stiahnuť svoje jednotky.

Ruský prezident opakovane vyhlásil, že je ochotný rokovať len v prípade, že Ukrajina odstúpi časť svojho územia. To však Volodymyr Zelenskyj odmieta.

„Nemáme právo sa niečoho vzdať – nie podľa našich zákonov, nie podľa medzinárodného práva a nie ani podľa morálnych princípov,“ povedal Zelenskyj v decembri novinárom.

Unikli zábery brutálneho mučenia
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Telegram)

Vojna pokračuje aj útokmi na civilistov

Kým sa objavujú zábery mučenia vlastných vojakov, Rusko pokračuje aj v útokoch na ukrajinské mestá. Počas víkendu zasiahli ruské drony a rakety Charkov a Odesu, pričom v druhom najväčšom meste krajiny vypadla elektrina pre približne 80 percent obyvateľov.

Podľa charkovského gubernátora Oleha Syniehubova zranili útoky najmenej 44 ľudí, medzi nimi deti a tehotnú ženu. Obyvatelia zostali bez kúrenia v čase, keď teploty klesli hlboko pod nulu.

Svedectvo o stave armády

Zábery brutálneho trestania ruských vojakov podľa pozorovateľov neukazujú silu armády, ale jej vnútorný rozklad. Strach, vyčerpanie a násilie smerujúce dovnútra vlastných jednotiek sa stávajú nástrojom, ako udržať poslušnosť.

A zároveň pripomínajú, že vojna na Ukrajine sa neodohráva len na fronte – ale aj v zákulisí armády, ktorá čoraz častejšie obracia brutalitu proti vlastným ľuďom.

Viac o téme: MučenieRuskí vojaciVeliteliaUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Elon Musk
Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku
Zahraničné
Útok na poľskú sieť
Útok na poľskú sieť má na svedomí Rusko: Skupina Sandworm podľa ESET-u nasadila ničivý malvér na mazanie dát
Zahraničné
Do Litvy dorazili prví
Nová obranná stratégia USA odhaľuje pomer síl: Európa má nad Ruskom obrovský náskok!
Zahraničné
Fínsky prezident Alexander Stubb
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Generálna riaditeľka Martina Flašíková STVR predstavila verejnosti novú grafiku a logá pre televíziu a rozhlas
Generálna riaditeľka Martina Flašíková STVR predstavila verejnosti novú grafiku a logá pre televíziu a rozhlas
Správy
MV s HZS odporúčajú stiahnuť si aplikáciu, je to technicky veľmi jednoduché
MV s HZS odporúčajú stiahnuť si aplikáciu, je to technicky veľmi jednoduché
Správy
Slovensko sa nateraz nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Slovensko sa nateraz nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Správy

Domáce správy

Obrovský smútok v našich
Obrovský smútok v našich ozbrojených silách: Vo veku 52 rokov zomrel náš významný generál!
Domáce
Rudolf Huliak
Huliak ulovil ďalšie veľké meno slovenského športu: Na ministerstvo mieri známy HOKEJISTA!
Domáce
Nočný útek ulicami Bratislavy
Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou: VIDEO Auto sa prevrátilo na električkovej trati
Domáce
Nezákonná asanácia historickej budovy v Trenčíne: Zastupiteľstvo prijalo opatrenia
Nezákonná asanácia historickej budovy v Trenčíne: Zastupiteľstvo prijalo opatrenia
Regióny

Zahraničné

Donald Trump
Trump opäť pohrozil Iránu: Kráti sa čas, mal by začať rokovať!
Zahraničné
V Turecku zadržali šesť
V Turecku zadržali šesť osôb pre podozrenie zo špionáže pre Irán
Zahraničné
Velitelia trestajú
Unikli zábery brutálneho mučenia ruských vojakov: TAKTO velitelia trestajú dezertérov na fronte
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Česká opozícia chce vyvolať
Česká opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere Babišovej vláde
Zahraničné

Prominenti

Jasnovidka sa napojila na
Jasnovidka sa napojila na dušu Moniky Jákliovej (†31): Prezradila, čo viedlo k nehode!
Domáci prominenti
Reštart dcéry Ivety Malachovskej:
Reštart dcéry Ivety Malachovskej: Po nevydarenom podnikaní návrat do STVR!
Domáci prominenti
Noël Czuczor
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Domáci prominenti
Herečka Natalie Portman.
Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tulipánová éra: Obrovský rozmach
Tulipánová éra: Obrovský rozmach Osmanskej ríše sa skončil uškrtením vládcu
dromedar.sk
Robíte to pred odchodom
Robíte to pred odchodom z domu aj vy? Odborníčka varuje: TÝMTO zlozvykom si ničíte dôležitý orgán!
Zaujímavosti
Počujete v ušiach vlastný
Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!
Zaujímavosti
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná teoretička položila otázku, ktorá ZMIATLA internet! Vedci majú JASNÚ odpoveď
Zaujímavosti

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!

Šport

Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
Slovensko
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
Australian Open
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
Tipsport ELH

Auto-moto

Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov

Technológie

Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Bulvár
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Bezpečnosť
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Veda a výskum
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Xiaomi

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zakázané kapitoly monarchie: Lásky v tieni trónu, utajené deti, kráľovské škandály, ktoré mali zostať skryté
Zahraničné celebrity
Zakázané kapitoly monarchie: Lásky v tieni trónu, utajené deti, kráľovské škandály, ktoré mali zostať skryté
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovský smútok v našich
Domáce
Obrovský smútok v našich ozbrojených silách: Vo veku 52 rokov zomrel náš významný generál!
Velitelia trestajú
Zahraničné
Unikli zábery brutálneho mučenia ruských vojakov: TAKTO velitelia trestajú dezertérov na fronte
Rudolf Huliak
Domáce
Huliak ulovil ďalšie veľké meno slovenského športu: Na ministerstvo mieri známy HOKEJISTA!
Nočný útek ulicami Bratislavy
Domáce
Nočný útek ulicami Bratislavy skončil haváriou: VIDEO Auto sa prevrátilo na električkovej trati

Ďalšie zo Zoznamu