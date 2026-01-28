Unikli zábery brutálneho mučenia ruských vojakov: TAKTO velitelia trestajú dezertérov na fronte

MOSKVA - Polonahí muži priviazaní k stromom, krik, nadávky a sneh násilím tlačený do úst. Zábery, ktoré sa objavili na ukrajinských kanáloch, ukazujú, ako ruskí velitelia trestajú vlastných vojakov obvinených z neposlušnosti. Podľa analytikov ide o systematickú prax, nie o ojedinelý exces.
Priviazaní k stromu v mraze
Na uniknutých videách, ktoré kolujú na sociálnych sieťach a ukrajinských informačných kanáloch, sú zachytení dvaja ruskí vojaci v extrémnych podmienkach blízko frontovej línie. Majú na sebe len spodnú bielizeň, zimné uniformy im boli odobraté.
Velitelia ich pripútali k stromom lepiacou páskou, pričom jeden z mužov visí dolu hlavou. V pozadí je počuť krik a vulgarizmy. Jeden z dôstojníkov násilím vhadzuje sneh do úst vojaka, zatiaľ čo ho ponižuje a núti „jesť“.
Muži sa medzi vzlykmi ospravedlňujú a opakujú, že sa to už nestane.
Trest za neuposlúchnutie rozkazu
Podľa hlasov na videu vojaci nesplnili rozkaz a nedorazili na určené miesto. Veliteľ ich obviňuje zo snahy „odísť zo svojich pozícií“ a označuje ich za zbabelcov.
Okrem fyzického násilia nasleduje aj systematické ponižovanie, vrátane homofóbnych nadávok. Zábery pôsobia chaoticky, no ich obsah je jasný – ide o exemplárny trest, ktorého cieľom je zastrašiť ostatných.
„Nové metódy“ ruskej armády
Ukrajinský kanál War Archive uviedol, že praktiky zachytené na videu zodpovedajú aktuálnym metódam, ktoré ruská armáda používa proti vojakom odmietajúcim zúčastniť sa útokov.
Podľa kanála Nevzorov Telegram ruskí generáli pokračujú v tlaku aj napriek vyčerpaniu jednotiek a „vymýšľajú nové formy mučenia“, aby udržali disciplínu.
„Rusko mení ľudí na dobytok, pretože len zvieratá poslúchajú rozkazy bez otázok. Orwellova farma – to je Putinovo Rusko,“ uviedol kanál Butusov Plus.
Zábery v čase rokovaní o mieri
Zverejnenie videí prichádza v období, keď prebiehajú mierové rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Zatiaľ však neexistujú žiadne signály, že by Vladimir Putin plánoval stiahnuť svoje jednotky.
Ruský prezident opakovane vyhlásil, že je ochotný rokovať len v prípade, že Ukrajina odstúpi časť svojho územia. To však Volodymyr Zelenskyj odmieta.
„Nemáme právo sa niečoho vzdať – nie podľa našich zákonov, nie podľa medzinárodného práva a nie ani podľa morálnych princípov,“ povedal Zelenskyj v decembri novinárom.
Vojna pokračuje aj útokmi na civilistov
Kým sa objavujú zábery mučenia vlastných vojakov, Rusko pokračuje aj v útokoch na ukrajinské mestá. Počas víkendu zasiahli ruské drony a rakety Charkov a Odesu, pričom v druhom najväčšom meste krajiny vypadla elektrina pre približne 80 percent obyvateľov.
Podľa charkovského gubernátora Oleha Syniehubova zranili útoky najmenej 44 ľudí, medzi nimi deti a tehotnú ženu. Obyvatelia zostali bez kúrenia v čase, keď teploty klesli hlboko pod nulu.
Svedectvo o stave armády
Zábery brutálneho trestania ruských vojakov podľa pozorovateľov neukazujú silu armády, ale jej vnútorný rozklad. Strach, vyčerpanie a násilie smerujúce dovnútra vlastných jednotiek sa stávajú nástrojom, ako udržať poslušnosť.
A zároveň pripomínajú, že vojna na Ukrajine sa neodohráva len na fronte – ale aj v zákulisí armády, ktorá čoraz častejšie obracia brutalitu proti vlastným ľuďom.