Najhoršia nehoda za desaťročia: Pri čelnej zrážke zomreli siedmi ľudia! Z autentického VIDEA mrazí

BUKUREŠŤ - Na západe Rumunska došlo k jednej z najtragickejších dopravných nehôd za posledné roky. Mikrobus s cestujúcimi sa na hlavnom ťahu zrazil s cisternou a kamiónom. Na mieste zomrelo sedem ľudí, ďalší traja utrpeli zranenia.
Osudná jazda na hlavnom ťahu
K nehode došlo v utorok popoludní na ceste DN6/E70 medzi mestami Caransebeș a Lugoj, neďaleko obce Găvojdia.
Podľa polície smeroval mikrobus z Caransebeșa do Lugoj. V kritickom úseku sa jeho 29-ročný vodič rozhodol predbiehať, pričom sa už nedokázal bezpečne zaradiť späť do svojho pruhu.
Zrážka s fatálnymi následkami
Pri návrate do jazdného pruhu mikrobus najskôr zachytil cisternu, následne sa dostal do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho kamióna. Náraz bol podľa záchranárov mimoriadne silný.
Z mikrobusu zostal ťažko deformovaný vrak. Následky kolízie boli také vážne, že na mieste zahynul vodič a päť cestujúcich. Neskôr úrady potvrdili siedmu obeť, ktorá svojim zraneniam podľahla.
Sedem mŕtvych, traja zranení
Celková bilancia nehody sa tak zastavila na siedmich obetiach. Ďalší traja muži utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice.
Na miesto okamžite vyrazili hasiči, záchranári aj viaceré jednotky SMURD vrátane špeciálnych vozidiel určených na zásahy pri hromadných nešťastiach. Napriek rýchlemu zásahu však viacerým ľuďom už pomôcť nedokázali.
Cestujúci boli z Grécka
Rumunské úrady potvrdili, že mikrobus bol registrovaný v Grécku a všetci cestujúci boli grécki občania. Podľa dostupných informácií smerovali z Grécka do Francúzska.
O nehode bolo informované aj Veľvyslanectvo Grécka v Bukurešti, ktoré je v kontakte s rumunskými orgánmi.
Jedna z najhorších nehôd v regióne
Podľa miestnych médií ide o najtragickejšiu dopravnú nehodu v oblasti Lugoj za viac než 20 rokov. Cesta DN6 patrí k frekventovaným ťahom spájajúcim západ Rumunska s centrálnymi a východnými regiónmi krajiny.
Doprava bola po nehode na dlhý čas úplne zastavená.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia začala trestné konanie pre usmrtenie z nedbanlivosti a ublíženie na zdraví. Vyšetrovatelia sa zameriavajú na presné okolnosti predbiehacieho manévru, rýchlosť vozidiel aj technický stav dopravných prostriedkov.
Konečné závery majú ukázať, čo presne viedlo k jednej z najtragickejších nehôd, aké región v posledných desaťročiach zažil.