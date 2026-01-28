Štát v marci plánuje ďalšiu emisiu dlhopisov pre ľudí, uviedol minister Kamenický

BRATISLAVA - Po vlaňajšej prvej emisii dlhopisov pre ľudí plánuje SR predávať od 2. do 20. marca ďalšiu emisiu. K dispozícii by mali byť opäť cenné papiere so splatnosťou dva a štyri roky, s názvom Investor II a Patriot II. Ich nominálna hodnota je 1000 eur a násobky. Investor II je v objeme 200 miliónov eur, splatnosť dva roky, výnos 2,7 % p. a. Patriot II je v objeme 200 miliónov eur, splatnosť štyri roky, výnos 3 % p. a. Uviedol to na brífingu minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) za účasti riaditeľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Petra Šoltysa.
archívne video
Predaj dlhopisov zabezpečí päť bánk
„Je päť bánk, cez ktoré sa bude predávať dlhopis, a to Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit a Všeobecná úverová banka. Sú to najväčšie banky na Slovensku, ktoré pokrývajú väčšinu trhu,“ spresnil minister financií.
Dlhopisy sú podľa Kamenického výhodné, lebo sú bez daní a odvodov. „Žiadna administratívna záťaž, to je veľký rozdiel medzi tým, čo predávajú aj okolité krajiny. Urobili sme to tak ako minulý rok, aby ľudia, keď si ich kúpia, nemuseli riešiť žiadne daňové priznania. Nemusia mať s nimi žiadne administratívne náklady - kúpia si dlhopis, dostanú čistý výnos a o nič sa nestarajú. Dlhopisy sú bez poplatkov, okrem sekundárneho predaja, teda prípadu, ak by niekto chcel predať skôr, ako je splatnosť dlhopisu,“ zdôraznil Kamenický.
Produkt vhodný pre začiatočníkov aj skúsených investorov
„Našou cieľovou skupinou, tak ako to bolo v roku 2025, zostávajú skôr konzervatívnejší investori alebo prvoinvestori, ktorí doposiaľ nemali skúsenosti s investovaním do takýchto produktov. Je to produkt veľmi ľahko nakúpiteľný. Ten systém nákupu ostal úplne nezmenený, rovnaký ako vlani. Taktiež nevylučujeme, že bude atraktívny aj pre skúsenejších investorov, ktorí ho môžu považovať za vhodnú stabilizačnú zložku svojho investičného portfólia,“ doplnil riaditeľ ARDAL.
V marci 2025 štát ponúkol občanom tiež dva dlhopisy - Investor so splatnosťou dva roky a Patriot so splatnosťou štyri roky. Pre vysoký záujem bol celkový objem ponúkaných dlhopisov navýšený zo 400 na 500 miliónov eur a ten sa vypredal do troch dní, pripomenul rezort financií.