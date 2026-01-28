Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Herzog na pohrebe rukojemníka Gviliho: Izrael sa môže pomaly začať uzdravovať

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a prezident Isaac Herzog prichádzajú na pohreb Rana Gviliho, posledného izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky boli získané z pásma Gazy, v Meitare v Izraeli.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a prezident Isaac Herzog prichádzajú na pohreb Rana Gviliho, posledného izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky boli získané z pásma Gazy, v Meitare v Izraeli.
TASR

TEL AVIV - Izrael sa môže „pomaly začať“ uzdravovať ako národ po následkoch útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Uviedol to v stredu izraelský prezident Jicchak Herzog na pohrebe Rana Gviliho, ktorý bol posledným izraelským rukojemníkom v Pásme Gazy. Herzog zároveň požiadal rodinu Gviliho o odpustenie. Premiér Benjamin Netanjahu nepriateľom Izraela odkázal, že zaplatia vysokú cenu, ak „zdvihnú ruku“ proti jeho krajine. Informuje o tom agentúra AFP a portál The Times of Israel (TOI).

Herzog uctil Ranovu pamiatku a ospravedlnil sa rodine

„Ran, hrdina a milovaný, posledný rukojemník, konečne našiel večný odpočinok v rodnej zemi,“ uviedol Herzog. Rodine pozostalého povedal, že ju i všetky rodiny rukojemníkov stovky dní sprevádzal celý národ. „Rodina Gviliovcov, prosím ako prezident o odpustenie za to, že sme tam pre neho neboli,“ pokračoval. TOI konštatuje, že Herzog takéto ospravedlnenie adresoval aj rodinám ostatných rukojemníkov počas ich pohrebov.

Vrátenie tela Gviliho je podľa izraelského prezidenta významným momentom pre celý národ. „Z posvätnosti tejto chvíle sa rozbité úlomky našich sŕdc môžu pomaly začať zbiehať smerom k uzdraveniu a obnove, ktoré my ako národ tak zúfalo potrebujeme,“ vyhlásil.

Národ sa musí pozviechať a pokračovať

„Celý národ k vám dnes vzhliada...a vie: vašou cestou a Ranovou cestou sa musíme pozviechať z tejto strašnej bolesti,“ povedal rodine Gviliho. Národ podľa neho musí prejsť do ďalšej kapitoly, veriť v „židovský a demokratický Izraelský štát“ a oddane ho chrániť, ako to podľa jeho slov robil Ran Gvili.

Herzog vyzýva na dôkladné vyšetrovanie útoku

Herzog podľa TOI nepriamo zopakoval svoju výzvu na dôkladnú vyšetrovaciu komisiu k udalostiam, ktoré viedli k zmienenému útoku zo 7. októbra 2023. Izrael po tomto útoku spustil odvetnú ofenzívu v Pásme Gazy, kde za dva roky zahynulo najmenej 71.660 ľudí.

So smútočným prejavom vystúpil na pohrebe aj premiér Netanjahu, ktorý označil Gviliho za hrdinu a oznámil vytvorenie novej dediny na jeho počesť. Netanjahu tiež vyhlásil, že Izrael je odhodlaný dokončiť svoju misiu, ktorou je odzbrojiť Hamas a demilitarizovať Gazu. „A my uspejeme. Dajme vedieť našim nepriateľom, že každý, kto zdvihne ruku proti Izraelu, zaplatí nadmerne vysokú cenu,“ dodal.

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy - Rana Gviliho. Navrátenie všetkých rukojemníkov - živých i mŕtvych - bolo kľúčovou podmienkou ukončenia prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Gvili mal v čase útoku Hamasu 24 rokov a slúžil v policajnej jednotke. Počas bojov v kibuci Alumim bol postrelený a následne ho militanti odvliekli do Pásma Gazy. Izraelskí predstavitelia v januári 2024 jeho rodičom potvrdili, že zraneniam podľahol.

