Nemeckí colníci zaistili v hamburskom prístave 400 kilogramov heroínu

HAMBURG - Nemeckí colníci zaistili 400 kilogramov heroínu pri kontrole kontajnera v hamburskom prístave, uviedli v stredu tamojšie úrady. Drogy boli ukryté v rolkách papiera určených pre tlačiarensky priemysel. Informuje o tom agentúra DPA.
Kontajner, ktorý prišiel zo Singapuru, skontrolovali pomocou röntgenového zariadenia už začiatkom decembra. Z dôvodov vyšetrovania prípadu však správu zverejnili až teraz.
Najväčšie zaistená zásielka za posledné roky
Podľa colníkov ide o jednu z najväčších zaistených zásielok heroínu v Nemecku za posledné roky. Drogy boli zabalené v 400 samostatných balíkoch a ich hodnotu na čiernom trhu odhadli na približne 32 miliónov eur. Pre porovnanie, podľa Spolkového kriminálneho úradu bolo v roku 2024 v celej krajine zaistených približne 144 kilogramov heroínu, uvádza DPA.
Po intenzívnom vyšetrovaní colní úradníci 21. januára prehľadali niekoľko obytných a obchodných priestorov v Brémach, Bremerhavene a Osterholz-Scharmbecku. Pri prehliadkach zaistili viaceré elektronické dôkazy, ktoré v súčasnosti vyšetrovatelia analyzujú.