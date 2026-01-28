Matt Damon rapídne schudol: VYZIABNUTÁ tvár a sexepíl bye bye!

LOS ANGELES - Matt Damon už nie je ten istý mladík, ktorý si nás získal ako Dobrý Will Hunting, či Talentovaný pán Ripley. Dnes má 55 a každé kilo z váhy dolu vyvoláva otázky o jeho zdraví. Prepadnutá tvár a výrazné lícne kosti už na ňom nevyzerajú tak sexi ako kedysi. Dnes vyvolávajú dojem, že je poriadne strhaný. Čo sa s ním deje?
Obľúbený herec Matt Damon svoje herecké zručnosti a jedinečné umelecké schopnosti už dokazovať nemusí. Napriek tomu ide do každého projektu s plným nasadením a bez výhovoriek. Inak tomu nebude ani v pripravovanom veľlkofilme Christophera Nolana, s názvom Odysea, ktorý by mal mať premiéru 17. júla tohto roka.
Práve kvôli tejto role musel Matt Damon znova schudnúť a prispôsobiť sa neľahkému osudu hlavného hrdinu. Film totižto mapuje Odyseovu cestu domov do Itaky po skončení trójskej vojny. Na tejto ceste sa potýka s mnohými nástrahami a čeliť musí hladu, vyčerpaniu i nekonečnému pochodovaniu domov. Práve preto vo filme vyzerá chudý a strhaný. Lenže Matt takto po natáčaní vyzerá aj v reálnom živote...
Slávny herec je známy tým, že pre svoje herecké úlohy nemá problém schudnúť aj veľké množstvo svojej váhy. Dokázal to hneď v niekoľkých filmoch. Najvýraznejšie to bolo vo filme Odvaha pod paľbou z roku 1996, pre ktorý schudol až 18 kilogramov! Schudol aj pre filmy ako Talentovaný pán Rypley, Bournovu sériu, i keď tam nabral viac svalov, ale aj pre Marťana z roku 2015. Naopak, nabrať na váhe musel len pre jediný film. Bol to Informátor z roku 2009, pre ktorý pribral 13 kíl. Vidieť ich môžete aj na fotke nižšie:
Matt zatiaľ nijako nešpecifikoval koľko kíl presne schudlol pre film Odysea, ale v podcaste New Hights s bratmi Kelceovými priznal, že stratil naozaj veľa váhy a dostal sa na svoju hmotnosť zo strednej školy. Na strednej mu to takto iste pristalo, no po päťdesiatke sa mu to nehodí. Pár kíl mu predsa len chýba. Vyziabnutá tvár a prehnane vychudnutá postava na ňom už tak sexi nevyzerajú. Alebo áno?
