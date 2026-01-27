Nový PRIESKUM ukazuje jasný trend: Súboj Smeru a PS sa vyostruje, aj tu už však pribudol ďalší hráč!

BRATISLAVA - Je mnoho spôsobov, akým sa dá nazerať na nálady voličov. Jedným z nich je aj vykonávanie prieskumov verejnej mienky. Ani ten najnovší však neprináša do súboja o prvenstvo zásadné zvraty, no ukazuje na vstup nového hráča do parlamentu.
Tentokrát ide o prieskum agentúry SANEP pre televíziu TA3. Ten agentúra vykonávala od 12. do 22. januára 2026 na vzorke 2 450 respondentov.
Prvá trojka je už jasná
Ak by sa voľby konali v januári 2026, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,4 percenta hlasov. Nasledoval by Smer-SSD s 18,7 percentami hlasov. Treťou by bola Republika s 11,7 percentami, čím sa aj v tomto prieskume potvrdzuje jej mierne rastúci trend a ukotvenie na treťom mieste.
Zvyšok parlamentu
S miernym odstupom nasleduje hnutie Slovensko so 7,8 percentami hlasov. Koaličný Hlas-SD zaznamenal až piate miesto so 7,1 percentami, prieskum pokračuje Kresťanskodemokratickým hnutím s 6,7 percentami. Predposledným hráčom v parlamente by bola Sloboda a Solidarita s 6,6 percentami.
Dôležitou novinkou však v prieskume SANEP je fakt, že už aj v ňom sa Demokrati nachádzajú s 5,6 percentami v parlamente, a to ako poslední účastníci.
Mimo parlamentu
Aj mimo parlamentu prebieha súboj o vstupnú bránu doň. Ide o Alianciu so 4,2 percentami, Slovenskú národnú stranu s 3,8 percentami a Sme rodinou s 2,9 percentami. Inú stranu by volilo 3,5 percent opýtaných.