Adela Vinczeová priznala OTVORENÝ vzťah! Viktor môže flirtovať s INÝMI ženami

BRATISLAVA - Úprimnosť bez filtrov! Adela Vinczeová v relácii Trochu inak s Adelou prekvapila Slovensko otvoreným priznaním o svojom manželstve s Viktorom Vinczem. Bez hanby a obchádzania priznala, že fungujú v otvorenom vzťahu, v ktorom má jej manžel povolený flirt s inými ženami. Hranice sú síce jasne nastavené, no dôvera a sloboda u nich zohrávajú hlavnú rolu.
Moderátorka priznala, že s manželom Viktorom Vinczem majú jasne nastavené hranice, no zároveň si doprajú slobodu, dôveru a otvorenosť, o ktorej sa v šoubiznise len šepká. „Akože máme hranice, ale keď sa on ide zabávať, tak má voľnosť, odtiaľ potiaľ, sexuálne aktivity to už nie,“ vysvetlila bez okolkov.
Podľa Adely ide najmä o energiu, ktorú si partneri navzájom vracajú. „Môže mútiť tú svoju mužskú energiu s niekým iným, lebo aj on potom z toho vychádza taký testosterónovejší a aj ja z toho ťažím,“ prekvapila moderátorka svojou otvorenosťou. A zašla ešte ďalej: „Teším sa z toho, že je atraktívny pre niekoho. Dáva to ten pocit, že môj muž je zaujímavý, vie sa zabaviť…“
Kľúčom k ich fungujúcemu manželstvu má byť dôvera. „Viem, že tam je tá dôvera, že príde ku mne. Tá otvorenosť je v tom, že nebojím sa o nás, nebojím sa o teba a verím ti,“ dodala Adela, ktorá týmto vyznaním zrejme prekvapila nejedného diváka v publiku. Ale funguje tento model aj v opačnom garde? Sledujte vo videu... A nezabudnite si pozrieť aj jednu z posledných relácií Trochu inak s Adelou v piatok o 22.00 na Dvojke.
