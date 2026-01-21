Sex trikrát do týždňa? Adela bez ostychu naznačila, ako to majú s Viktorom: VYKOTILO MA!

BRATISLAVA - Najdôležitejší sexuálny orgán je mozog! Touto vetou prekvapila Adelu Vinczeovú sexuálna a párová poradkyňa.
Párová a sexuálna poradkyňa Zuzana Marková prijala pozvanie do ADELA trochu inak na rozhovor o vzťahoch, intimite a tom, čo sa medzi partnermi mení v čase – často potichu a bez slov. Výsledkom je rozhovor, ktorý ide pod povrch. „Žena musí byť uvoľnená, aby mohla mať sex... a muž sa sexom uvoľní,“ hovorí nielen o rozideloch medzi pohlaviami, ale hlavne o blízkosti, otvorenej komunikácii, túžbe, aj o chvíľach, keď sa sexualita zo vzťahu začne nenápadne vytrácať – nie preto, že by zmizla láska, ale preto, že sa o nej prestalo hovoriť.
V zásade vraj platí, že muž radšej počúva muža, je to autorita, ku ktorej viac vzhliada. Kým v minulosti boli iniciátorkami rozhovorov a párových sedení viac ženy, teraz sa to vyrovnáva. „Ženská energia je tá, ktorá dáva veci do pohybu a muž tomu dáva organizačný poriadok a smer...“ hovorí poradkyňa a dodáva, že vzťah znamená vzťahovosť, súvislosti, ľudí, už to nie je len ja.
Adela však prekvapila osobným priznaním: „Môj muž má úplne iné výpočty na to, kedy sme mali naposledy sex ako ja, on vždy ešte pridáva dni...“ povedala úprimne a spýtala sa, ako často by bolo treba mať sex... Pozrite si, ako reagovala Adela a - čo na to číslo hovoríte vy? Celý rozhovor v plnej verzii už teraz nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. V skrátenej verzii zadarmo ho fanúšikovia Adely nájdu na Youtube.
Súčasťou novej etapy ADELA trochu inak je aj rozšírenie prostredí, v ktorých rozhovory vznikajú. K verejným nahrávaniam pred publikom v Štúdiu L+S, ktoré zostávajú dôležitým pilierom projektu, pribudli aj rozhovory realizované v podcastovom štúdiu. Oba typy rozhovorov sú rovnocennou súčasťou projektu, no každý ponúka iný druh zážitku. Divadlo pracuje s energiou publika a spoločným momentom, štúdio naopak vytvára intímnejší priestor pre pokojnejšie a osobnejšie rozhovory. Viac info p projekte ADELA trochu inak nájdete na www.trochuinak.com.
