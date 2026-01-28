Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!

LONDÝN - Zvláštny pulzujúci alebo šumiaci zvuk v ušiach netreba podceňovať. Odborníci upozorňujú, že takzvaný pulzujúci tinnitus môže v niektorých prípadoch signalizovať aj vážne ochorenia ciev či iné zdravotné komplikácie.
Pískanie či hučanie v ušiach zažil aspoň raz v živote takmer každý – napríklad po hlasnom koncerte alebo dlhodobom hluku. Ak však človek vníma zvuk, ktorý pripomína tlkot srdca a synchronizuje sa s pulzom, môže ísť o pulzujúci tinnitus. Tento stav podľa odhadov postihuje až niekoľko miliónov ľudí, informuje Unilad. Pulzujúci tinnitus sa líši od bežného hučania v ušiach tým, že zvuk má rytmus – často sa zrýchľuje pri zvýšenej tepovej frekvencii a spomaľuje, keď je pulz pokojnejší. Podľa lekárov ide spravidla o vnímanie zmeneného prietoku krvi v drobných cievach v oblasti ucha.
Môže ísť o vážnejší problém
Lekár Ahmed Abd Elbary upozorňuje, že hoci ide často o neškodný jav, v niektorých prípadoch môže byť príznakom vážnejšieho problému. Príčinou môže byť napríklad zúženie ciev (ateroskleróza), výduť na cieve (aneuryzma) alebo lokálne zvýšený prietok krvi. Ten môže vzniknúť aj v dôsledku nádoru – vo väčšine prípadov však ide o nezhubné útvary. „Najčastejšie nejde o nič nebezpečné, no ak ide o nový príznak alebo sa zhoršuje, určite je vhodné dať sa vyšetriť,“ upozorňuje lekár. Vyšetrenie môže pomôcť odhaliť presnú príčinu a vylúčiť vážnejšie ochorenia.
Pulzujúci tinnitus môže súvisieť aj s inými stavmi, ako je intenzívna fyzická záťaž, tehotenstvo, chudokrvnosť či zvýšená činnosť štítnej žľazy. U niektorých ľudí môže spontánne vymiznúť, odborníci však odporúčajú návštevu lekára, najmä ak sa symptómy objavia náhle alebo pretrvávajú. Včasná diagnostika môže nielen upokojiť obavy, ale v prípade potreby aj zabrániť vážnejším zdravotným komplikáciám.